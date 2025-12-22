Gan nhiễm mỡ, viêm gan do béo phì ở tuổi 20

TP HCMNgọc, 20 tuổi, nặng 97 kg, béo phì mức độ nặng nhất khiến gan nhiễm mỡ độ ba tiến triển thành viêm gan.

Ngọc có vóc dáng đầy đặn từ nhỏ, sức khỏe bình thường; nửa năm trước đột ngột nổi mẩn ngứa, thèm ăn ngọt, ăn vặt thường xuyên, tăng gần 30 kg, chu kỳ kinh nguyệt thất thường. Ngọc đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám với cân nặng 97 kg, BMI 38, chỉ số mỡ nội tạng cao gấp ba lần mức an toàn. Kết quả xét nghiệm men gan và siêu âm cho thấy gan to, nhiễm mỡ độ ba (độ nặng nhất) và viêm gan.

ThS.BS Trần Nguyễn Quỳnh Trâm, Phó khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết lượng mỡ nội tạng tích tụ quá nhiều dẫn đến rối loạn lipid máu, thúc đẩy gan nhiễm mỡ tiến triển viêm gan. Các tế bào gan bị viêm không thể thải độc dẫn đến các triệu chứng như mệt mỏi nhiều hơn, đau âm ỉ vùng gan, buồn nôn, ngứa da, nổi mề đay kéo dài do dư thừa muối mật.

Bác sĩ Trâm phân tích các chỉ số khối cơ thể và tư vấn liệu trình giảm cân cho Ngọc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Trâm, Ngọc cần giảm ít nhất 5 kg mới cải thiện được tình trạng viêm gan. Ngọc bắt đầu giảm cân với liệu trình kết hợp thuốc để ức chế thèm ăn và tăng cảm giác no nhanh đồng thời điều chỉnh dinh dưỡng, vận động. Ngọc uống sữa tươi không đường, ăn trái cây, salad, sữa chua thay vì uống trà sữa, bánh ngọt... Cô nhảy dây 30 phút mỗi ngày, tham gia khóa leo núi nhân tạo trong nhà để tránh mất cơ khi giảm cân.

Tháng đầu tiên, Ngọc giảm 3 kg, sau ba tháng cân nặng còn 85 kg, giảm 12 kg, gan hết viêm, mỡ gan giảm về mức độ một. Ngọc tiếp tục liệu trình để giảm xuống cân nặng mục tiêu còn 65 kg.

Bác sĩ siêu âm kiểm tra tình trạng gan nhiễm mỡ của người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trâm cho hay trước đây gan nhiễm mỡ, viêm gan thường gặp ở tuổi trung niên nhưng đang ngày càng trẻ hóa. Ngoài các nguyên nhân như nghiện rượu, suy giáp, rối loạn chuyển hóa, béo phì cũng là yếu tố nguy cơ chính gây bệnh.

Gan nhiễm mỡ không được kiểm soát làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bệnh thận mạn, tiểu đường type 2... Người thừa cân, béo phì nên giảm cân, duy trì cân nặng ổn định để hỗ trợ kiểm soát gan nhiễm mỡ.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi