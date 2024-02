Gan nhiễm mỡ nên ăn uống gì ngày Tết?

Tôi 32 tuổi, gan nhiễm mỡ độ một. Tết này, tôi nên ăn uống thế nào, có uống chút rượu bia được không? (Tuấn, Bình Phước)

Trả lời:

Gan nhiễm mỡ xảy ra do mỡ tích tụ trong gan vượt quá 5% trọng lượng gan. Tùy vào mức độ gan mỡ tích tụ trong gan, bệnh được phân thành các mức độ khác nhau, từ nhẹ, vừa đến nặng. Gan nhiễm mỡ có hai loại chính là do rượu bia và gan nhiễm mỡ không do rượu bia.

Hiện, chưa có thuốc đặc trị gan nhiễm mỡ. Bệnh được kiểm soát thông qua thay đổi lối sống, giảm các nguyên nhân gây ra bệnh, hạn chế rượu bia, chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cải thiện chỉ số khối cơ thể, chế độ vận động hợp lý. Nếu bệnh gan nhiễm mỡ không được cải thiện kịp thời có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan, ung thư gan.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nam giới không nên uống quá hai đơn vị cồn, nữ giới không quá một đơn vị cồn mỗi ngày và uống dưới 5 ngày mỗi tuần. Một đơn vị cồn tương đương 10 g cồn nguyên chất, khoảng 3/4 lon bia 330 ml (5%), một ly rượu vang 100 ml (13,5%) hay một chén rượu mạnh 30 ml (40%).

Bạn bị gan nhiễm mỡ độ một có thể dùng chút rượu vang nhẹ để duy trì sức khỏe đường ruột nhờ hợp chất polyphenol có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên kiêng rượu để bệnh không tiến triển.

Uống nhiều rượu có thể khiến gan nhiễm mỡ nặng hơn. Ảnh: Freepik

Người bệnh cần hạn chế đồ ăn chiên rán, đồ nướng, các món thường có trong ngày Tết như giò chả, giò lụa, heo gà, các loại thịt nguội (thịt xông khói, xúc xích...). Nên ưu tiên đồ luộc, rau xanh đậm, hoa quả, rau củ, trái cây tươi.

Người bệnh nên uống đủ 2-2,5 lít nước mỗi ngày, có thể sử dụng nước uống thảo dược như atiso, khổ qua, kim tiền thảo, góp phần kích thích gan tiết mật, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt, mát gan. Tuy nhiên, các loại nước uống thảo dược cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để dùng đúng liều lượng.

Bác sĩ Long khám cho bệnh nhân vào tháng 5/2023. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một số thực phẩm tốt dành cho người bệnh gan nhiễm mỡ như sữa hạt ít béo, thực phẩm giàu vitamin E (ớt chuông, rau bina, đậu phộng, rau chân vịt), dầu ô liu, hạt lanh, hạt chia, tỏi, đậu nành, cà phê...

Cà phê nguyên chất có thể góp phần cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ. Cà phê có thể làm giảm hấp thu chất béo, có thể uống 1-2 ly cà phê nguyên chất để đạt hiệu quả tối đa.

Bên cạnh chế độ ăn uống, bạn cần duy trì tập luyện nhẹ nhàng nhằm kích thích quá trình chuyển hóa, đốt cháy mỡ thừa, tránh tăng cân, tích mỡ trong những ngày Tết.

Gan nhiễm mỡ là bệnh diễn tiến âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng nhưng khi triệu chứng xuất hiện rõ rệt thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng. Do vậy, bạn nên khám sức khỏe định kỳ, khi có các biểu hiện như chán ăn, chướng bụng, vàng da, vàng mắt, hay mệt mỏi, buồn nôn, sụt cân, đau nhức hạ sườn bên phải cần đi khám tại các chuyên khoa tiêu hóa.

ThS.BS.CKI Đoàn Hoàng Long

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM