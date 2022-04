Gan nhiễm mỡ diễn tiến thầm lặng, không rõ triệu chứng

Gan nhiễm mỡ thường diễn ra trong âm thầm, không biểu hiện triệu chứng nên nhiều người không hay biết, tình trạng nặng có thể gây viêm gan, xơ gan, suy gan.

Uống nhiều rượu bia khiến bạn có nhiều khả năng mắc bệnh gan nhiễm mỡ do sự tích tụ chất béo bên trong các tế bào gan. Điều này khiến gan khó hoạt động hơn. Nhưng ngay cả khi bạn không uống nhiều rượu, bạn vẫn có thể mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Nhiều người dù bị gan nhiễm mỡ nhưng không được phát hiện do bệnh này không tạo ra các triệu chứng ở giai đoạn đầu và giai đoạn giữa. Tuy nhiên, bệnh tiến triển nặng có thể nguy hiểm tính mạng.

Với gan nhiễm mỡ không do rượu, tích tụ mỡ có liên quan đến kháng insulin. Kháng insulin khiến cho lượng đường dư thừa trong gan được lưu trữ dưới dạng chất béo, tạo ra các bất thường trong trao đổi chất, thúc đẩy tổn thương tế bào và viêm gan. Theo thời gian, gan bị sẹo và tổn thương không thể phục hồi.

Triệu chứng của gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ có thể tiến triển qua bốn giai đoạn.

Gan nhiễm mỡ đơn thuần: có sự tích tụ chất béo dư thừa trong gan. Gan nhiễm mỡ phần lớn vô hại nếu nó không tiến triển.

Viêm gan nhiễm mỡ: ngoài chất béo dư thừa, gan còn bị viêm.

Xơ hóa: hiện tượng viêm dai dẳng ở gan để lại sẹo. Tuy nhiên, gan nói chung vẫn có thể hoạt động bình thường.

Xơ gan: sẹo ở gan làm suy giảm khả năng hoạt động của gan. Đây là giai đoạn nặng nhất và không thể hồi phục.

Trong nhiều trường hợp, gan nhiễm mỡ thường không gây ra các triệu chứng đáng chú ý. Tuy nhiên bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, khó chịu hoặc đau ở phía trên bên phải của bụng. Người bị viêm gan nhiễm mỡ không do rượu hoặc xơ gan có một số triệu chứng như mệt mỏi, sụt cân, bụng sưng, các mạch máu mở rộng ngay dưới bề mặt da, ngực to ở nam giới, lá lách to, lòng bàn tay đỏ, vàng da, vàng mắt.

Một số người bị gan nhiễm mỡ phát triển thành sẹo gan, xơ gan và cuối cùng là suy gan - một tình trạng đe dọa đến tính mạng.

Hình ảnh mô tả gan khỏe mạnh (bên trái) và gan nhiễm mỡ (bên phải). Ảnh: Freepik

Cách hạn chế bệnh gan nhiễm mỡ

Chế độ ăn uống cân bằng, đủ chất có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ kháng insulin, do đó, ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ. Dưới đây là một số gợi ý của tiến sĩ Arun J. Sanyal tại trường Y Virginia Commonwealth (VCU) để hạn chế tình trạng gan nhiễm mỡ.

Ăn nhiều thực phẩm thực vật bao gồm trái cây, rau, đậu và các loại hạt. Những thực phẩm này cung cấp các hợp chất bảo vệ bao gồm chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp bạn kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Thay thế ngũ cốc đã qua chế biến bằng ngũ cốc nguyên hạt. Carbohydrate tinh chế chẳng hạn như bánh mì trắng và bánh quy giòn có thể khiến lượng đường trong máu tăng. Lượng đường tăng nhanh khiến phản ứng insulin của cơ thể hoạt động khó khăn hơn, tạo tiền đề cho tình trạng kháng insulin.

Rau củ quả chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Freepik

Hạn chế uống soda vì thức uống này chứa đường không tốt cho sức khỏe, có mối liên hệ chặt chẽ với gan nhiễm mỡ, thúc đẩy quá trình lắng đọng chất béo. Các loại đồ uống có đường khác cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Chọn chất béo lành mạnh: nhiều người thường ăn ít nhóm axit béo omega-3, bao gồm chất béo từ hải sản, quả óc chó, hạt chia và hạt lanh. Tuy nhiên, những chất béo này có có đặc tính chống viêm có lợi và góp phần giúp gan hoạt động tốt hơn. Các nghiên cứu cũng cho thấy, những người ăn quả óc chó với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp. Khi nấu ăn, bạn nên chọn dầu ôliu nguyên chất hoặc dầu bơ - những loại dầu này có chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm có thể bảo vệ khỏi tổn thương gan.

Rượu không có giá trị dinh dưỡng và có thể gây hại thêm cho gan. Bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ nếu có uống rượu để xem liều lượng ở mức độ cho phép.

Ngay cả trong chế độ ăn uống lành mạnh nhất, nhưng tiêu thụ quá nhiều so với nhu cầu của cơ thể sẽ khiến chuyển hóa thành chất béo. Duy trì hoạt động có thể góp phần bảo vệ cơ thể chống lại tình trạng kháng insulin và gan nhiễm mỡ không do rượu. Ngay cả khi bạn bị kháng insulin, vận động sẽ giúp cải thiện độ nhạy insulin, hấp thụ đường trong máu, cả trong và sau thời gian vận động.

Căng thẳng và không được nghỉ ngơi đầy đủ có thể góp phần vào sự phát triển của tổn thương gan. Ví dụ, các gene tương tác với nhau để điều chỉnh nhịp sinh học của một người cũng liên quan đến việc quản lý chuyển hóa chất béo trong gan. Để các quá trình này hoạt động chính xác, điều quan trọng là bạn phải ngủ đủ 7-9 giờ mỗi đêm.

Căng thẳng tăng cao có thể kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, làm trầm trọng thêm tình trạng kháng insulin. Tìm những cách giải tỏa căng thẳng lành mạnh như hít thở sâu hoặc viết nhật ký giúp bạn đối phó với căng thẳng tốt hơn, khiến chúng ít ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Kim Uyên (Theo Today, Web MD)