Gần 50 tuổi mới phát hiện bệnh tim bẩm sinh

TP HCMAnh Hoàng, 49 tuổi, đau ngực tưởng do tập luyện quá sức song bác sĩ chẩn đoán dị tật bẩm sinh khiến một phần tĩnh mạch phổi chảy bất thường về tim phải.

Siêu âm tim cản âm cho thấy người bệnh có luồng shunt lớn từ nhĩ phải sang nhĩ trái. Lưu lượng máu qua van động mạch phổi cao gấp hai lần máu qua van động mạch chủ. Người bệnh có hai tĩnh mạch phổi đổ đúng vị trí, hai tĩnh mạch còn lại đổ bất thường. PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bạch Yến, Trưởng khoa Nội tim mạch, Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết tình trạng này làm giảm lượng oxy cung cấp cho cơ thể và quá tải buồng tim bên phải cùng máu lên động mạch phổi. Anh Hoàng bị bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi không hoàn toàn thể trên tim.

"Đây là dị tật tim bẩm sinh, y văn chỉ ghi nhận một số ít trường hợp", PGS Yến nói.

PGS Yến khám và tư vấn cho anh Hoàng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

PGS Yến cho biết bệnh của anh Hoàng diễn tiến âm thầm vì vẫn còn khoảng 50% tĩnh mạch phổi hồi lưu bình thường ở mỗi bên, đưa máu giàu oxy về nhĩ trái duy trì tuần hoàn. Phần máu đổ bất thường về tim phải cũng không bị ứ trệ hoàn toàn, mà một phần từ nhĩ phải sang nhĩ trái thông qua khe thông giữa hai buồng nhĩ (lỗ bầu dục còn tồn tại). Do đó, lượng máu và oxy cung cấp cho cơ thể vẫn đảm bảo trong thời gian dài và bệnh chỉ bộc lộ triệu chứng khi anh đã 49 tuổi.

Cùng điều trị cho anh Hoàng, PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực, đánh giá thách thức lớn nhất là lựa chọn phương án phẫu thuật an toàn vì người bệnh có tổn thương tim, phổi phức tạp.

Thay vì sử dụng mạch nhân tạo, êkíp chọn sử dụng hoàn toàn vật liệu tự thân của người bệnh. Với tĩnh mạch phổi trên bên trái, bác sĩ tạo hình, nối trực tiếp về tiểu nhĩ trái theo một đường đi mới, được tính toán kỹ lưỡng về chiều dài, độ cong, hướng dòng chảy, hạn chế tối đa tình trạng gấp góc. Đối với tĩnh mạch phổi trên bên phải, êkíp sử dụng chính đoạn cuối của tĩnh mạch chủ trên để dẫn máu về nhĩ trái thông qua một "đường hầm" trong tim.

Êkíp phẫu thuật chuyển vị các tĩnh mạch phổi nhằm tái lập dòng hồi lưu sinh lý cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau mổ, anh Hoàng phục hồi tốt, tuần hoàn cải thiện, hết đau ngực, mệt hay khó thở. PGS Ước cho hay do dị tật tồn tại trong nhiều năm, tim và phổi của người bệnh cần thời gian để hồi phục. Trước mắt, người bệnh tiếp tục điều trị nội khoa nhằm kiểm soát suy tim và rối loạn nhịp tim, tái khám định kỳ.

Ly Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi