Vi khuẩn lao tấn công màng tim người đàn ông

TP HCMVi khuẩn lao tấn công màng ngoài tim khiến anh Tú, 33 tuổi, chán ăn, tiêu lỏng, sụt hơn 3 kg chỉ trong 10 ngày.

Anh Tú đột ngột mệt nhiều, khó thở, vã mồ hôi, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận tràn dịch màng ngoài tim lượng trung bình. ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, cho rằng nguyên nhân gây nên tình trạng này khá đa dạng, có thể do lao, ung thư hoặc một số bệnh lý tim mạch. Kết quả chọc hút dịch màng ngoài tim, xét nghiệm dương tính với vi khuẩn lao. Bác sĩ xác định anh Tú mắc lao màng ngoài tim.

Lao màng ngoài tim xảy ra khi lớp màng bao quanh tim bị vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis xâm nhập gây viêm. Bệnh có thể xuất hiện đơn lẻ hoặc đi kèm với thể lao khác như lao màng phổi, lao màng bụng. Theo bác sĩ Kiều, viêm màng ngoài tim do lao chiếm khoảng 1% các trường hợp tử vong do lao. Bệnh tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm như tràn dịch màng tim, chèn ép tim cấp, viêm màng ngoài tim co thắt, suy tim, tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Khoảng 30% bệnh nhân lao màng ngoài tim có nguy cơ tiến triển thành viêm màng ngoài tim co thắt nếu chẩn đoán muộn hoặc điều trị sai.

Anh Tú phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, được điều trị bằng chọc hút dịch màng ngoài tim kết hợp dùng thuốc kháng lao theo phác đồ chuẩn. Sau một tuần, anh hết khó thở, không còn sốt, ăn uống tốt, tiếp tục tuân thủ điều trị thuốc kháng lao ít nhất 6 tháng theo chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ Tuấn siêu âm để xác định mức độ tổn thương tim cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

BS.CKI Đỗ Anh Tuấn, khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, lưu ý lao màng ngoài tim là bệnh lý nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ sót do triệu chứng không điển hình. Biểu hiện bệnh thường gặp là tràn dịch màng tim, gây đau ngực, khó thở, sốt nhẹ kéo dài, tim đập nhanh, mệt mỏi, sụt cân. Nguy cơ vi khuẩn lao lan đến màng ngoài tim tăng cao ở những người có hệ miễn dịch suy yếu. Cụ thể như bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, người dùng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài như corticoid hoặc hóa trị, người mắc lao phổi hoặc có tiền sử lao, suy dinh dưỡng...

Nếu người bệnh tuân thủ đầy đủ phác đồ và tái khám định kỳ, nguy cơ tái phát lao màng ngoài tim sau điều trị thấp. Bệnh có thể tái phát khi hệ miễn dịch suy giảm hoặc tiếp xúc với nguồn lây mới. Để phòng ngừa lao, các bác sĩ khuyến cáo người dân tiêm vaccine BCG đầy đủ, xét nghiệm tầm soát lao tiềm ẩn ở nhóm nguy cơ cao, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi