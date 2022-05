Đường lây truyền các bệnh viêm gan

Các loại virus viêm gan có thể lây truyền qua đường tiêu hóa hoặc đường máu như từ mẹ sang con, quan hệ tình dục nên cần lưu ý để phòng bệnh.

Có nhiều dạng viêm gan bao gồm viêm gan do virus, viêm gan tự miễn, viêm gan do gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu và viêm gan do độc tố. Một người có thể phát triển nhiều bệnh viêm gan khác nhau.

Theo tờ Verywell Health (Mỹ), dạng viêm gan duy nhất có thể lây từ người này sang người khác là viêm gan do virus, nhưng cách thức lây truyền của các loại virus này thường bị hiểu nhầm. Có năm loại viêm gan siêu vi chính được gọi là viêm gan A (HAV), viêm gan B (HBV), viêm gan C (HCV), viêm gan D (HDV) và viêm gan E (HEV). Có những trường hợp viêm gan cấp tính không do một trong năm loại virus này khiến các nhà nghiên cứu phải cố gắng tìm ra nguyên nhân.

Mặc dù căn nguyên của những virus này vẫn chưa được xác định đầy đủ, các nhà nghiên cứu đã xác định được ba loại viêm gan virus khác và đặt tên là viêm gan F (HFV), viêm gan G (HFG) và virus truyền qua đường lây truyền (TTV). Đây những căn bệnh tương đối mới và những thông tin về chúng, cách thức hoạt động tương đối ít. Tuy nhiên, các trường hợp TTV chỉ liên quan đến bệnh viêm gan ở những người đã được truyền máu.

Đường lây truyền bệnh viêm gan A, E

Virus viêm gan A, viêm gan E (HAV, HEV) đều lây truyền qua đường ruột, đường tiêu hóa hoặc đường phân, còn được gọi là đường phân - miệng. Tình trạng vệ sinh kém ở một số quốc gia dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm các loại virus này cao hơn. Theo tờ Verywell Health (Mỹ), một số khu vực trên thế giới như Ấn Độ, Bangladesh, Trung, Nam Mỹ dễ bị nhiễm virus viêm gan E. Khoảng 1/3 số người ở Mỹ đã tiếp xúc với virus viêm gan A. Người ta cho rằng virus viêm gan F (HFV) cũng có thể lây lan qua đường ruột.

Đường lây truyền viêm gan B, C, D

Virus viêm gan B có thể lây qua chất dịch cơ thể của người bệnh, nghĩa là virus có thể lây qua máu của người bị bệnh. Người bị viêm gan B không phải đều có khả năng lây nhiễm; chỉ một số người nhiễm HBV mới thực sự lây nhiễm.

Các cơ hội phơi nhiễm có thể bao gồm dùng chung ống tiêm hoặc xăm, xỏ lỗ trên cơ thể bằng các dụng cụ bị nhiễm bệnh. Nhưng nó cũng thể lây nhiễm trong quá trình quan hệ tình dục và giao hợp. Theo tờ Verywell Health, gần 2/3 các trường hợp viêm gan B cấp tính ở Mỹ là do quan hệ tình dục.

Virus viêm gan C lây truyền chủ yếu qua đường máu tiếp xúc với máu, có nghĩa là một người có thể bị nhiễm virus nếu máu của người mang virus được đưa vào máu của người khác. Người xăm mình và xỏ lỗ trên cơ thể, thủ thuật y tế và sử dụng ma túy qua đường tĩnh mạch đều có thể dẫn đến khả năng tiếp xúc với virus. Tuy nhiên, không giống như viêm gan B, viêm gan C có thể lây khi quan hệ tình dục nhưng nguy cơ lây truyền qua con đường này được cho là thấp. Virus viêm gan G được cho là lây truyền theo cách tương tự như viêm gan C.

Virus viêm gan D lây truyền theo cách tương tự như viêm gan B. Tuy nhiên, viêm gan D chỉ có thể tồn tại cùng với virus viêm gan B. HDV có thể bị mắc cùng lúc với HBV (được gọi là đồng nhiễm). Bệnh nhân đã dương tính với viêm gan B, sau đó dương tính với viêm gan D gọi là bội nhiễm. Trong trường hợp bội nhiễm, 70-95% chuyển sang dạng viêm gan D mạn tính nghiêm trọng hơn.

