Dùng xung điện chữa táo bón mạn tính

TP HCMChị Thu, 25 tuổi, táo bón hai năm, đến 4 bệnh viện khám mới biết mắc hội chứng rối loạn chức năng đại tiện, điều trị bằng xung điện kích thích.

Chị Thu là nhân viên văn phòng, ban đầu được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh trĩ độ hai, táo bón, rối loạn tiêu hóa do phải ngồi nhiều, nhịn đi vệ sinh. Chị uống thuốc, thay đổi chế độ ăn, tăng rau xanh, uống đủ ba lít nước mỗi ngày, tình trạng vẫn không bớt.

Ngày 14/10, ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chị Thu bị rối loạn đại tiện - một dạng rối loạn của chức năng cơ sàn chậu. Cơ thắt hậu môn của bệnh nhân không đồng vận với hoạt động đại tiện, tức đóng chặt thay vì dãn ra khiến người bệnh không thể đại tiện. Nếu không điều trị, tình trạng này có thể dẫn đến các biến chứng như trĩ, nứt hậu môn, rò hậu môn hoặc kéo theo các rối loạn co thắt nhóm cơ sàn chậu khác như chứng co thắt âm đạo, khó quan hệ tình dục.

Bác sĩ đánh giá hoạt động cơ sàn chậu cho bệnh nhân bằng máy chuyên dụng. Ảnh: Tuệ Diễm

Bác sĩ Thanh Tâm cho biết rối loạn đại tiện ảnh hưởng 15-25% trường hợp táo bón mạn tính. Theo thống kê táo bón ảnh hưởng 17% dân số toàn cầu. Triệu chứng ban đầu là phân cứng, táo bón, số lần đi đại tiện ít hơn ba lần mỗi tuần, chướng bụng, đau hậu môn... Chưa xác định được nguyên nhân cụ thể gây bệnh. Tuy nhiên, các yếu tố nguy cơ làm tăng nguy cơ mắc bệnh như nhịn đi vệ sinh, các bệnh lý vùng hội âm, tầng sinh môn, sàn chậu như người bị đau âm hộ hoặc teo âm đạo, sàn chậu tổn thương do phẫu thuật, xạ trị, chấn thương, phụ nữ sau sinh...

Bác sĩ điều trị cho chị Thu bằng phương pháp sử dụng dòng điện kích thích vào cơ thắt hậu môn thông qua các điện cực tiếp xúc. Việc chọn lựa phác đồ kích điện, cường độ dòng điện và thời gian kích điện được cá thể hóa trên từng người bệnh để đạt hiệu quả tốt nhất và khỏi bệnh. Bằng máy tập sàn chậu chuyên dụng, quá trình kích thích xung điện vào cơ thắt hậu môn trong 20 phút được máy ghi lại trên màn hình giúp bác sĩ quan sát và điều chỉnh cường độ dòng điện phù hợp.

Bác sĩ Tâm cho biết xung điện kích thích thúc đẩy cơ co bóp theo chương trình điều trị, thư giãn, loại bỏ các co bóp tự ý bất đồng vận. Bên cạnh đó, bác sĩ hướng dẫn người bệnh tự phát hiện co thắt bất thường cơ thắt và thư giãn, ức chế cơ thắt hậu môn. Chức năng phóng xung điện của máy giúp kích thích phát triển và phục hồi hoạt động cơ thắt hậu môn về trạng thái bình thường, có kiểm soát. Phương pháp này an toàn vì dòng điện nhẹ, được kiểm soát, kích hoạt tại chỗ trong vòng bán kính 5 cm. Thiết bị tác động quanh khu vực cơ sàn chậu, không ảnh hưởng cơ quan khác.

Sau 4 lần điều trị, chị Thu khỏi táo bón, đi vệ sinh dễ dàng và tự chủ.

Tuệ Diễm