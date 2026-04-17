Dùng liệu pháp miễn dịch chữa ung thư thực quản được không?

Mẹ tôi vừa phát hiện ung thư thực quản giai đoạn hai. Bà có thể điều trị bằng liệu pháp miễn dịch không, tiên lượng thế nào? (Hà Anh, TP HCM)

Trả lời:

Thực quản là thành phần của đường ruột, hình ống, dài khoảng 25 cm, đường kính trung bình khoảng 2-3 cm, nằm phía sau khí quản (đường thở) và phía trước cột sống, có chức năng dẫn thức ăn từ họng xuống dạ dày.

Ung thư thực quản xuất hiện khi các tế bào của thực quản tăng sinh bất thường không thể kiểm soát. Bệnh có hai dạng chính là ung thư biểu mô tế bào gai và ung thư biểu mô tế bào tuyến. Các dạng ung thư thực quản ít gặp hơn bao gồm sarcoma, lymphoma, ung thư biểu mô tế bào nhỏ, melanoma...

Bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu sau khi đánh giá vị trí khối u, loại tế bào ung thư, giai đoạn bệnh, sức khỏe tổng thể và mong muốn của người bệnh. Các phương pháp chính trong điều trị ung thư thực quản như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, miễn dịch, có thể kết hợp đa mô thức phụ thuộc vào từng người bệnh. Bạn nên đưa mẹ đi khám để bác sĩ kiểm tra tình trạng cụ thể, từ đó chỉ định phương pháp phù hợp.

Kết quả điều trị ung thư thực quản phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, tình trạng sức khỏe của người bệnh và mức độ đáp ứng điều trị. Bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ điều trị thành công cao. Khi ung thư thực quản đã tiến triển đến giai đoạn trễ hoặc di căn, khả năng điều trị triệt để thường rất hạn chế. Ở giai đoạn này, mục tiêu chủ yếu là kéo dài thời gian sống cho người bệnh, giảm nhẹ các triệu chứng.

Bác sĩ Diệp khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư thực quản ít khi biểu hiện triệu chứng giai đoạn sớm nên đa số người bệnh được chẩn đoán bệnh khi đã có các triệu chứng nặng, tương ứng giai đoạn 3, 4. Lúc này, hiệu quả điều trị và tiên lượng sống của thấp.

Mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ. Khi có các triệu chứng nuốt nghẹn, nuốt khó, sụt cân không rõ nguyên nhân, đau tức vùng ngực sau xương ức khi nuốt... nên đến bệnh viện có chuyên khoa Ung Bướu để khám, xác định nguyên nhân.

Bác sĩ Kim Thị Bé Diệp

Khoa Ung bướu, Trung tâm Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM