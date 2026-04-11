Cơ tim phì đại gây đau tức ngực

Hà NộiBà Hương, 66 tuổi, cơ tim phì đại kèm hở van hai lá gây đau tức ngực, sau ba năm triệu chứng nặng hơn, được bác sĩ đốt cồn vách liên thất.

ThS.BS Nguyễn Xuân Duy, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết cơ tim của người bệnh phì đại tắc nghẽn nặng đường ra thất trái, chênh áp huyết áp tâm thu (chỉ số trên) tới 119 mmHg. Đây là mức chênh áp rất cao, khiến tim phải làm việc quá sức trong thời gian dài, dẫn tới mệt, đau ngực khi gắng sức, giảm rõ khả năng vận động. Người bệnh còn bị tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu.

"Nếu tắc nghẽn kéo dài không được can thiệp, người bệnh có thể suy tim tiến triển hoặc rối loạn nhịp nguy hiểm", bác sĩ Duy nói. Người bệnh cơ tim phì đại có tắc nghẽn được ưu tiên điều trị nội khoa. Tuy nhiên, bà Hương mệt, đau ngực dù đã dùng thuốc, bác sĩ chỉ định đốt cồn vách liên thất để giảm tắc nghẽn.

Êkíp can thiệp đốt cồn vách liên thất điều trị cơ tim phì đại có tắc nghẽn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ bơm một lượng nhỏ cồn tuyệt đối qua ống thông vào mạch máu để gây tắc mạch, từ đó phần cơ tim sẽ bị hoại tử, xơ hóa và mỏng đi theo thời gian.

Sau can thiệp, tình trạng tắc nghẽn giảm rõ rệt, bà Lan hết đau ngực, phục hồi nhanh, xuất viện sau 4 ngày theo dõi, cần tuân thủ phác đồ điều trị nội khoa, tái khám định kỳ.

Theo bác sĩ Duy, bệnh cơ tim phì đại chủ yếu liên quan đến yếu tố di truyền khiến cơ tim dày lên bất thường dù người bệnh không mắc bệnh tim mạch trước đó. Một số trường hợp không xác định được nguyên nhân. Nếu có dấu hiệu mệt kéo dài, đau ngực khi gắng sức hoặc hồi hộp trống ngực, đặc biệt ở tuổi trung niên trở đi, thì người bệnh nên đi khám.

Ly Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi