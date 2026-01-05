Dụi mắt xước giác mạc

TP HCMAnh Phong, 42 tuổi, bị bụi cát bay vào mắt gây đau nhức, cộm xốn nên dụi liên tục làm trầy xước giác mạc.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, soi bằng đèn khe ghi nhận hai mắt anh Phong có nhiều hạt cát, bụi bám ở mặt trong mí, trên giác mạc, góc khóe mắt; mắt trái cộm xốn nhiều hơn do có hạt cát lớn kẹt sâu ở mi trên, giác mạc nhiều vết xước. Hai mắt anh Phong cũng bị viêm kết mạc kích ứng, biểu hiện đỏ mắt, đau rát và nóng.

Bác sĩ Huy lấy dị vật ra khỏi mắt cho người bệnh với sự hỗ trợ của đèn khe, nhỏ thuốc tê nhằm giảm đau và khó chịu. Với những hạt cát, bụi lớn, bám sâu, ghim trong mô, bác sĩ dùng dụng cụ chuyên dụng để kích dị vật ra khỏi nơi bám, còn bụi bám lỏng và nông được lấy ra bằng tăm bông vô trùng.

Bác sĩ Huy nhìn qua đèn khe, dùng que bông vô trùng lấy dị vật ra khỏi mắt anh Phong. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh cần nhỏ thuốc rửa mắt đồng thời mang kính bảo hộ để chống cát bụi, các dị nguyên trong không khí. Bác sĩ Huy cho hay vài giờ sau lấy dị vật, mắt có thể vẫn cộm xốn, thỉnh thoảng nhức rát nhưng sẽ nhanh chóng hồi phục. Các vết xước nông thường sẽ lành sau từ một đến ba ngày. Người bệnh được kê thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ để tra mắt tại nhà trong vòng một tuần.

Theo bác sĩ Huy, khi cát, bụi bay vào mắt, nhiều người có thói quen dụi mắt để làm giảm tình trạng ngứa rát tạm thời. Tuy nhiên, dụi mắt mạnh khi có cát, bụi kẹt bên trong làm xước giác mạc và các cơ quan trong mắt. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào mắt thông qua các vết xước gây kích ứng, làm viêm kết mạc. Nếu chậm điều trị có thể chuyển từ viêm kết mạc sang viêm giác mạc, thậm chí tạo sẹo vĩnh viễn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

Bác sĩ hướng dẫn khi cát, bụi bay vào mắt nên chớp mắt nhiều lần để dị vật theo nước mắt trôi ra ngoài. Nếu không giảm có thể dùng nước sạch hoặc nước muối sinh lý để rửa. Khi rửa cần ngửa mặt, nhỏ hoặc dội nước nhẹ từ góc trong (cạnh mũi) ra góc ngoài mắt để dị vật dễ trôi đi. Trường hợp vẫn còn đau nhức, đỏ mắt cần khám chuyên khoa Mắt để được bác sĩ xử trí phù hợp, không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt có kháng sinh hay corticoid khi chưa có chỉ định.

Nhật Minh

*Tên người bệnh đã thay đổi