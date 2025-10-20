Đục thủy tinh thể nghi do dùng thuốc corticoid

TP HCMChị Hiền, 42 tuổi, bị đục thủy tinh thể hai mắt, thị lực mắt phải 1/10, bác sĩ nghi do dùng thuốc corticoid điều trị viêm khớp.

Mắt chị Hiền nhìn kém, mờ như có lớp sương phủ, gần đây thị lực suy giảm nghiêm trọng. ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa TP HCM, cho biết chị Hiền bị đục thủy tinh thể cả hai mắt. Trong đó, mắt phải đục dưới bao sau nhiều, thị lực chỉ còn 1/10; mắt trái nhẹ hơn, đục độ hai, thị lực 6/10. Đục thủy tinh thể (cườm khô) xảy ra ở tuổi 42 như chị Hiền là tương đối sớm do bệnh thường gặp ở người trên 60 tuổi.

Bác sĩ Phúc nghi ngờ chị Hiền sử dụng thuốc corticoid điều trị viêm khớp dạng thấp trong hơn một năm qua là nguyên nhân chính làm thủy tinh thể mất độ trong, khiến hình ảnh mờ nhòe. Corticoid giúp giảm viêm, sưng khớp nhưng sử dụng liều cao và lâu dài có thể gây rối loạn hoạt động của enzyme và protein trong thủy tinh thể, làm tích tụ protein bất thường, khiến thủy tinh thể thay đổi cấu trúc, trở nên mờ đục.

Chị Hiền cho biết gia đình có nhiều người cùng bị viêm khớp dạng thấp như bà nội, ba, cô, chú và đều dùng những loại thuốc điều trị giống nhau, khác liều lượng. Đến nay, cũng có người từng phải mổ đục thủy tinh thể nhưng chị là người trẻ nhất.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật đục thủy tinh thể mắt phải trước. Êkíp tán nhuyễn thể thủy tinh bằng năng lượng sóng siêu âm (phaco), hút sạch khỏi mắt, sau đó đặt thấu kính nội nhãn cho mắt phải.

Bác sĩ Phúc cho hay mắt trái của chị Hiền đục độ nhẹ, chưa cần phẫu thuật ngay nhưng phải theo dõi, tái khám định kỳ mỗi tháng hoặc ngay khi mắt mờ để can thiệp sớm khi tình trạng tiến triển.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho chị Hiền sau mổ đục thủy tinh thể. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tái khám sau phẫu thuật một tuần, mắt phải của chị sáng rõ, nhìn mọi vật sắc nét, thị lực đạt 8/10. Chị có thể trở lại làm việc bình thường nhưng cần đeo kính bảo vệ mắt trong giai đoạn đầu sau phẫu thuật, tránh lao động nặng nhọc để mắt ổn định.

Bác sĩ Phúc lưu ý sau phẫu thuật đục thủy tinh thể, người bệnh dùng thuốc corticoid điều trị viêm khớp dạng thấp không ảnh hưởng đến thủy tinh thể nhân tạo, nhưng có thể làm tăng nhãn áp - nguyên nhân gây bệnh glôcôm (cườm nước). Do đó, người bệnh cần đi khám mắt đều đặn mỗi 3-6 tháng một lần để theo dõi nhãn áp.

Nhật Minh

*Tên người bệnh đã được thay đổi