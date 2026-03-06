Du khách Italy ngưng tim đột ngột ở sân bay Tân Sơn Nhất

TP HCMÔng Moretti, 77 tuổi, đột ngột ngưng tim tại sân bay Tân Sơn Nhất, được êkíp bác sĩ hồi sức tích cực và can thiệp nhồi máu cơ tim.

Trong lúc làm thủ tục về nước, ông Moretti bất ngờ gục xuống, tím tái, mất nhịp tim. Nhân viên y tế sân bay thực hiện ép tim ngoài lồng ngực cho ông, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM trong vòng 20 phút.

BS.CKI Dương Phạm Văn Thanh, khoa Cấp cứu, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, thở gấp, mạch cảnh và mạch bẹn không bắt được, SpO2 còn 45% (bình thường hơn 95%). Êkíp ép tim ngoài lồng ngực cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân. Hình ảnh monitor cho thấy người bệnh xuất hiện cơn nhịp nhanh thất với tần số tới gần 190 nhịp/phút - một loại rối loạn nhịp nguy hiểm có thể dẫn đến ngưng tim tái phát.

Bác sĩ sốc điện khẩn cấp, dùng thuốc chống loạn nhịp, đặt ống nội khí quản, thở máy, xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh ngay tại giường. Sau vài phút hồi sức tích cực, tim bệnh nhân đập đều và ổn định trở lại, đo được huyết áp, da bớt tím. GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng rối loạn huyết động nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Ông Moretti có tiền sử bệnh mạch vành biến chứng suy tim, từng mổ bắc cầu, sau đó có can thiệp đặt stent mạch vành, đặt máy CRT-D (máy tạo nhịp tim 3 buồng, hỗ trợ cho bệnh nhân suy tim nặng hoặc có nguy cơ cao bị rung thất gây đột tử) 10 năm trước. Cách đây một tháng, ông được can thiệp lần thứ hai để thay loại máy CRT-D thế hệ mới nhất nhằm giúp cơ tim co bóp đồng bộ, hạn chế nguy cơ đột tử.

Sau hội chẩn, bác sĩ quyết định can thiệp cấp cứu cho ông Moretti. Nhánh động mạch liên thất trước của bệnh nhân bị tái hẹp gây tắc. Tuy nhiên mạch máu này nhỏ, không thích hợp cho việc đặt stent lần hai do nguy cơ tái hẹp cao, êkíp chọn phương pháp nong bóng phủ thuốc. So với đặt stent, bóng phủ thuốc không cần khung giá đỡ kim loại trong lòng mạch, góp phần giảm nguy cơ tái hẹp lần nữa do trong lòng mạch có tới hai lớp stent.

Trong vòng 20 phút, bác sĩ đưa một bóng phủ thuốc có đường kính bằng đường kính mạch máu vào, nong lên ngay tại vị trí tái hẹp giúp thuốc phủ trên bóng ngấm vào thành mạch vành, chống lại quá trình tái hẹp. Sau đó, bóng được làm xẹp và rút ra. Sau can thiệp, nhánh liên thất trước mở rộng trở lại, khôi phục nguồn máu đến nuôi tim.

Bác sĩ nong bóng thuốc xử lý nhánh mạch vành tái hẹp cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau thủ thuật, phân suất tống máu (EF) chỉ khoảng 15% (bình thường ≥ 50%), người bệnh được theo dõi chặt chẽ quá trình hồi phục. ThS.BS Ngô Như Ngọc, khoa Hồi sức tích cực và chống độc (ICU), cho biết êkíp liên tục điều chỉnh thuốc, kiểm soát rối loạn nhịp, theo dõi sát khí máu, điện giải và chức năng thận. Song song đó, bác sĩ đánh giá lại hoạt động của máy CRT-D đã được cấy ghép từ trước nhằm loại trừ nguy cơ thiết bị không phát huy tác dụng trong thời điểm then chốt.

Sau nhiều giờ hồi sức, huyết động của bệnh nhân dần ổn định, liều thuốc vận mạch giảm từ từ. Chức năng tim cải thiện từng bước, ông Moretti tỉnh lại, tiếp tục được điều trị suy tim, tập phục hồi chức năng.

Bệnh nhân Italy ngưng tim được chăm sóc tại khoa ICU. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Ngọc cho biết đây là một trường hợp ngưng tim ngoại viện may mắn được cứu sống nhờ hồi sức và can thiệp sớm. Nếu chậm trễ chỉ vài phút, nguy cơ tổn thương não không hồi phục hoặc tử vong rất cao.

Bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi, có tiền sử bệnh tim mạch, từng phẫu thuật tim hoặc đặt thiết bị hỗ trợ nhịp tim, cần tuân thủ tái khám định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ tiềm ẩn, phòng những biến cố tim mạch đột ngột.

Nhật Thành - Thu Hà

* Tên người bệnh đã được thay đổi