Du khách đau bụng tưởng ngộ độc hóa xoắn tai vòi trứng

Lisa 22 tuổi, người Đức, đau bụng 4 ngày trong chuyến du lịch Việt Nam, nghĩ ngộ độc do ăn món lạ song bác sĩ chẩn đoán xoắn tai vòi trứng.

Lisa được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cấp cứu, kết quả chụp MRI cho thấy ứ dịch vòi trứng bên phải kèm xoắn cuống tai vòi trứng. Bệnh nhân còn bị lạc nội mạc tử cung ở vùng cùng đồ (lớp mô mỏng tiếp nối giữa âm đạo, cổ tử cung), dị tật bẩm sinh thận phải có hai niệu quản.

BS.CKI Nguyễn Văn Phúc, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết bệnh lý xoắn phần phụ do u buồng trứng thường gặp, nhưng xoắn vòi trứng đơn độc như Lisa chiếm 1-3% trường hợp, tỷ lệ mắc 1/1.500.000 phụ nữ. Nguyên nhân gây xoắn vòi trứng xảy ra trên nền vòi trứng viêm, có tình trạng ứ dịch vòi trứng một hoặc hai bên. Khối ứ dịch vòi trứng kích thước càng to, nguy cơ xoắn xảy ra sẽ cao hơn. Biến chứng của xoắn vòi trứng đơn độc có thể dẫn đến hoại tử vòi trứng, vỡ khối xoắn hoại tử, chảy máu ổ bụng, viêm vùng chậu, viêm phúc mạc....

Theo bác sĩ Phúc, nếu bệnh nhân trên đến bệnh viện trễ hơn có nguy cơ phải cắt bỏ một bên buồng trứng.

Êkíp phẫu thuật nội soi cắt tai vòi trứng xoắn hoại tử cho Lisa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi, ghi nhận vòi trứng phải của bệnh nhân bị viêm, ứ dịch xoắn 4 vòng, nhồi máu, hoại tử, kích thước 2x8 cm. Bác sĩ cắt bỏ toàn bộ tai vòi phải sát góc tử cung, đốt cầm máu, rửa sạch khoang bụng trước khi đóng vết mổ.

Một ngày sau phẫu thuật, Lisa không còn đau bụng, sức khỏe hồi phục. Dị tật thận có niệu quản đôi được phát hiện tình cờ và không có biến chứng, bác sĩ khuyên người bệnh cần theo dõi định kỳ.

Bác sĩ Phúc lưu ý cơn đau do xoắn buồng trứng hoặc vòi trứng ban đầu đa dạng, có thể đau bụng cấp tính dữ dội hoặc đau không đặc hiệu giống đau bụng thông thường, âm ỉ, không sốt, không tiêu chảy, không nôn dữ dội. Vì vậy, người bệnh dễ nhầm là do ăn đồ ăn lạ, đầy hơi hoặc rối loạn tiêu hóa. Khi có những triệu chứng này, nên đến bệnh viện khám sớm.

Tuệ Diễm

Tên nhân vật đã được thay đổi