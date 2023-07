Đốt sóng cao tần loại bỏ khối u gan sớm

TP HCMÔng Bình 70 tuổi, tiền sử bị viêm gan B, đi khám phát hiện ung thư gan giai đoạn sớm, được bác sĩ đốt sóng cao tần phá hủy khối u.

Ông Bình (Đồng Nai) đến khám tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đầu tháng 7. Kết quả siêu âm bụng và CT cho thấy tổn thương ở gan phải, khối u có đường kính lớn nhất khoảng 2,5 cm. ThS.BS Phan Hoàng Vĩnh Phú, Đơn vị Can thiệp mạch, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Điện quang can thiệp cho biết người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào gan.

Hình chụp cắt lớp vi tính bụng - chậu ghi nhận tổn thương ở hạ phân thùy VI của gan. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau hội chẩn, các bác sĩ dùng phương pháp đốt sóng cao tần (RFA) với nhiệt lượng lớn để phá hủy khối u gan. Bệnh nhân được gây tê tại chỗ. Bác sĩ sử dụng kim đốt chuyên dụng tiếp cận vào tổn thương trong gan, dưới hướng dẫn của siêu âm, đốt triệt khối u hoàn toàn khoảng 20 phút. Sau một ngày, bệnh nhân ổn định sức khỏe, được xuất viện và cần tái khám.

Ê kíp đốt u gan bằng sóng cao tần cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ung thư gan hiện là một trong 10 bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các loại ung thư, với hơn 122.650 ca tử vong năm 2020 theo thống kê của Globocan. Bác sĩ Phú dẫn các nghiên cứu cho thấy khoảng 80% ung thư biểu mô tế bào có liên quan đến viêm gan mạn tính do virus viêm gan B, C. Trong đó, tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B, C lần lượt là 75-80%, 10-20%.

BS.CKII Lưu Hiếu Thảo, Trưởng khoa Siêu âm, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết thêm phương pháp đốt sóng cao tần giúp điều trị ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn sớm. Tỷ lệ làm hoại tử hoàn toàn khối u dưới 3 cm đạt hơn 90%. Người bệnh ít đau đớn, hồi phục nhanh và xuất viện sớm. Bên cạnh u gan, tại Bệnh viện tâm Anh, kỹ thuật đốt sóng cao tầng còn được áp dụng để điều trị các bệnh lý như nhân giáp, u thận, u phổi, u sợi tuyến vú, phá hủy hạch thần kinh giảm đau...

Phan Phú

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.