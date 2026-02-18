Đón Tết xa nhà, một mình chữa ung thư

TP HCMSợ ba mẹ già lo lắng khi biết tin con mắc ung thư, chị Thu, 38 tuổi, lấy lý do phải tăng ca không thể về quê ăn Tết.

Gần Tết, ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại hỏi thăm, chị Thu cố nói tránh "đang bận". Hơn hai tháng từ lúc phát hiện và điều trị bệnh, chưa bao giờ chị Thu thấy cô đơn như những ngày giáp Tết. Chị nhớ lại không khí Tết năm ngoái cả nhà sum họp, cùng nhau nấu những bữa ăn, đi chúc Tết họ hàng. "Tôi càng thêm chạnh lòng", người phụ nữ chia sẻ.

Chị Thu chưa lập gia đình, sống một mình ở TP HCM, sưng góc hàm trái hơn một năm, phát hiện ung thư tuyến mang tai. Thời điểm khám ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, bệnh đã ở giai đoạn muộn, di căn hạch cổ.

GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng, phẫu thuật cho chị Thu, ghi nhận khối u đã chèn ép, xâm lấn dây thần kinh 7, bám sát động mạch cảnh, mổ hơn 3 tiếng để lấy trọn khối u. Sau phẫu thuật, dây thần kinh 7 được bảo tồn nhưng chị cần tiếp tục xạ trị, tập vật lý trị liệu để phục hồi vận động cơ mặt. Lo gián đoạn điều trị, bệnh diễn tiến nặng hơn, chị quyết định ăn Tết xa quê.

GS Chung Thủy (ngồi) sử dụng kính hiển vi ứng dụng trí tuệ nhân tạo phẫu thuật cho chị Thu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chị đang một mình chiến đấu ung thư, giấu cả bạn bè, đồng nghiệp, tự chăm sóc bản thân. Chị sắp xếp lịch khám, lịch xạ trị, ghi nhớ từng loại thuốc, theo dõi tác dụng phụ, tự chuẩn bị những bữa ăn.

"Mỗi lần gặp bác sĩ, nhận thông tin điều trị khả quan, tôi có thêm động lực chiến đấu" chị nhớ lại, thêm rằng nhờ có các bác sĩ, nhân viên y tế động viên mới vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Theo GS Chung Thủy, người bệnh ung thư rất cần sự đồng hành của gia đình, người thân để hỗ trợ về thể chất, tinh thần. Tuy nhiên, thực tế vẫn có không ít trường hợp buộc phải điều trị một mình vì hoàn cảnh. Lúc này, người bệnh phải đối mặt với áp lực lớn gấp nhiều lần, cần nghị lực, kiên cường hơn để chống chọi với bệnh.

Theo BS.CKI Nguyễn Huy Lộc, Khoa Xạ trị, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, trong xạ trị ung thư, yếu tố liên tục đóng vai trò quan trọng. Xạ trị cần được thực hiện đều đặn, hạn chế gián đoạn càng nhiều càng tốt. Nếu người bệnh nghỉ Tết dài ngày, hoãn điều trị quá lâu, có thể làm giảm hiệu quả điều trị.

Chị Thu dự định khi hoàn thành phác đồ xạ trị sẽ về nhà đón Tết muộn với gia đình, không giấu bệnh nữa. "Chỉ cần có sức khỏe, khỏi bệnh thì với tôi ngày nào cũng là Tết", chị nói.

Uyên Trinh