Giấu tin ung thư để cha yên tâm phẫu thuật

TP HCMÔng Khâu, 70 tuổi, ung thư dây thanh, người nhà nhờ bác sĩ giấu bệnh và chẩn đoán u lành giúp ông ổn định tinh thần điều trị.

Ông Khâu khàn tiếng kéo dài, nội soi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM thấy tổn thương dạng u sùi mép trước dây thanh, rung động dây thanh giảm, lấy mẫu sinh thiết. Bác sĩ chẩn đoán ung thư dây thanh trái, dạng biểu mô tế bào vảy, giai đoạn T2.

Ông Khâu phẫu thuật u dây thần kinh số 8 sáu năm trước, di chứng liệt mặt bên phải, kèm lao phổi điều trị cách đây 5 năm, cân nặng khoảng 50 kg. "Ba tôi từng nói già rồi, nếu có thêm bệnh cũng không điều trị", chị Lan, con ông Khâu cho biết khi cầm kết quả cha mắc ung thư, nhờ bác sĩ "nói tránh" bệnh.

GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng, giải thích nguyên tắc nghề nghiệp của bác sĩ là không được giấu thông tin bệnh lý với người bệnh. Tuy nhiên, thực tế thông báo tin chẩn đoán ung thư cho người bệnh là tình huống khó khăn, đòi hỏi bác sĩ phải rất khéo léo, tinh tế. Nhiều người bệnh suy sụp, gục ngã, buông xuôi, từ chối điều trị khi nhận tin ung thư, nhất là khi tuổi cao, sức yếu.

Tuy nhiên, người bệnh cần điều trị sớm để không bỏ lỡ thời gian "vàng". Lúc này khối u chỉ giới hạn ở thanh quản (giai đoạn một và hai), tỷ lệ sống sau 5 năm khoảng gần 80%, bảo tồn được giọng nói. "Sau cân nhắc, chúng tôi đồng ý thông báo với bệnh nhân rằng có khối u nhỏ lành tính mặc dù sai sự thật, theo nguyện vọng gia đình", giáo sư Chung Thủy nói. Ông cụ đồng ý phẫu thuật "u lành".

Giáo sư Chung Thủy chỉ định phẫu thuật laser C02 cho người bệnh. Đây là kỹ thuật vi phẫu xâm lấn tối thiểu, áp dụng cho ung thư ở giai đoạn sớm, tỷ lệ tái phát thấp, không cần xạ trị sau mổ. Phương pháp thực hiện qua đường miệng giúp cắt bỏ triệt để khối u ung thư, không cần mổ mở, bảo tồn được chức năng thanh quản. Thời gian phục hồi nhanh hơn, rút ngắn thời gian nằm viện so với mổ mở.

GS Chung Thủy (trái) đang phẫu thuật laser C02 loại bỏ khối u ung thư cho ông Khâu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp mở khí quản, soi treo thanh quản, qua nội soi thấy u sùi dây thanh trái lan một phần đến băng thanh thất, chưa lan đến hạ thanh môn và mép trước dây thanh trái. Bác sĩ sử dụng laser C02 chiếu chính xác vào mô ung thư, loại bỏ triệt để khối u, đồng thời loại bỏ giới hạn xung quanh khối u gửi giải phẫu bệnh. Kết quả sinh thiết lạnh báo về phòng mổ, rìa mép âm tính, không còn các tế bào ung thư.

Cuối cùng, êkíp tháo soi treo thanh quản, kết thúc ca mổ sau hơn một giờ. Hậu phẫu, sức khỏe ông Khâu hồi phục tốt, xuất viện sau 4 ngày, vết mổ lành thương tốt. Suốt thời gian ấy, ông Khâu không biết về bệnh tình, đều đặn theo con gái đi tái khám mỗi tháng. Sau ba tháng phẫu thuật, ông Khâu có thể nói giọng nhỏ, chức năng thanh quản được bảo tồn.

Giáo sư Chung Thủy cho hay thông thường người bệnh cần được biết rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, song thực tế khám chữa bệnh các bác sĩ thường đối diện với hai trường hợp xảy ra. Một là gia đình muốn giấu không cho người bệnh biết rõ tình trạng sức khỏe. Hai là muốn bác sĩ giải thích và tư vấn cặn kẽ cho người bệnh. Lúc này bác sĩ phải khéo léo, tâm lý, tư vấn tích cực, dễ hiểu, khuyến khích người bệnh điều trị. Khi được biết đúng và đủ về tình trạng của mình, người bệnh có cảm giác được trao quyền, chủ động lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Theo giáo sư Chung Thủy, các phương pháp điều trị ung thư hiện nay có nhiều tiến bộ, có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm để chủ động tầm soát, phát hiện sớm bệnh lý hay các bất thường.

