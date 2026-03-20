Dọn lên chung cư 10 năm tuổi tôi mới thấy nhà mặt đất thua xa

Giống nhiều người, tôi từng nghĩ nhà mặt đất bao giờ cũng là lựa chọn tốt nhất cho đến khi đưa cả nhà lên ở chung cư 10 năm tuổi.

Tôi đang sở hữu cả nhà mặt đất và chung cư. Nếu chỉ nhìn theo suy nghĩ phổ biến, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng gia đình tôi phải ở nhà đất, còn căn hộ đem cho thuê mới hợp lý. Nhưng thực tế thì ngược lại, nhà đất tôi dùng để cho thuê, còn cả nhà dọn lên chung cư ở. Sau nhiều năm trải nghiệm cả hai loại hình nhà ở, tôi nhận ra cuộc sống gia đình mình phù hợp với chung cư hơn.

Căn nhà mặt đất của tôi có vị trí không hề tệ. Tôi lại là người khá sạch sẽ, thường xuyên dọn dẹp, giữ gìn nên nhà vẫn khá mới. Thế nhưng, nhà mặt đất vẫn có những vấn đề rất khó xử lý triệt để: tường có dấu hiệu bong tróc, không khí trong nhà dễ ẩm thấp, nhất là vào những ngày nồm hoặc mưa kéo dài. Chỉ cần lơ là không bật máy hút ẩm là mùi hôi, ẩm mốc lại xuất hiện.

Sống lâu trong môi trường như vậy, tôi thấy ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe nhiều hơn mình tưởng. Nhà là nơi để nghỉ ngơi, hồi phục sau một ngày làm việc, nhưng nếu không gian luôn bí bách, ẩm thấp thì sự thoải mái cũng giảm đi đáng kể.

Trong khi đó, căn chung cư gia đình tôi đang ở, dù đã gần 10 năm tuổi, không phải dự án mới hay hào nhoáng gì, nhưng điều khiến tôi hài lòng là đến giờ nơi đây vẫn khô ráo, sạch sẽ, thơm tho. Tôi chưa thấy dấu hiệu xuống cấp đáng kể trong căn hộ mình ở. Hạ tầng, tiện ích đều đầy đủ, từ chỗ gửi xe, thang máy, khu sinh hoạt chung cho đến các dịch vụ thiết yếu xung quanh.

Điều tôi cảm nhận rõ nhất là sức khỏe và tinh thần của cả gia đình đều tốt hơn từ khi chuyển lên chung cư. Không gian sống thông thoáng, ít ẩm mốc, mọi thứ gọn gàng hơn nên ai cũng vui vẻ, nhẹ nhõm. Những chuyện nhỏ như chỗ đỗ ôtô cũng khiến tôi bớt hẳn áp lực. Ở nhà đất, mỗi lần nghĩ đến chuyện gửi xe sao cho thuận tiện, an toàn đã là một nỗi bận tâm. Lên chung cư, tôi không còn phải lo điều đó nữa. Với tôi, đó mới là thước đo rõ nhất của một nơi ở tốt.

Tôi thừa nhận rằng chung cư không phải lúc nào cũng tốt hơn nhà đất. Nói thật, nếu mua phải dự án có chất lượng xây dựng kém, hạ tầng thiếu đồng bộ, quản lý lỏng lẻo thì ở còn mệt hơn cả nhà trong hẻm sâu. Điểm này tôi hoàn toàn đồng ý với những người vẫn còn e ngại mua căn hộ. Nhưng ngược lại, nếu biết chọn đúng những khu được quy hoạch và vận hành tốt, thì chất lượng sống mà chung cư mang lại rất khác biệt. Nó không bất tiện như nhiều người vẫn nghĩ, thậm chí còn "sướng" hơn nhiều mặt.

Giống nhiều người, tôi từng nghĩ nhà mặt đất bao giờ cũng là lựa chọn tốt hơn. Nhưng trải nghiệm thực tế khiến tôi dần thay đổi. Giá trị của một nơi ở nằm ở chỗ gia đình mình có sống khỏe hơn, vui hơn và thoải mái hơn mỗi ngày hay không? Và với câu hỏi đó, có lẽ gia đình tôi đã có câu trả lời rất rõ ràng.

Do Thanh Duy