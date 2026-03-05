'15 năm thuê nhà tốt hơn mua chung cư Hà Nội giá 100 triệu một m2'

Tôi có khoản tích lũy đủ để trả phần lớn giá trị một căn hộ tầm trung, nhưng nhất quyết không vay nợ để chạy theo nhà ở 'ngáo giá'.

"Nếu chỉ nhìn vào khả năng tài chính hiện tại, nhiều người sẽ nghĩ tôi 'dở hơi' khi vẫn đi thuê nhà suốt 15 năm qua ở Hà Nội. Thực ra, tôi không thiếu tiền đến mức không mua nổi nhà. Tôi có khoản tích lũy đủ để trả phần lớn giá trị một căn hộ tầm trung, hoàn toàn có thể vay thêm chút ít nếu muốn. Nhưng tôi chưa muốn xuống tiền lúc này vì giá nhà ở hiện nay quá cao so với giá trị thực.

Thực tế là giá nhà luôn tăng nhanh hơn tốc độ tiết kiệm của người dân. Từ 20-30 triệu một m2, lên 60-70 triệu, rồi bây giờ nhiều dự án chung cư đã chạm ngưỡng cả 100 triệu đồng mỗi m2. Có lần tôi đi xem một căn hộ hơn 70 m2 ở khu không phải trung tâm, mà giá đã gần 7 tỷ đồng - đắt một cách vô lý.

Tôi không phủ nhận nhu cầu nhà ở rất lớn, nguồn cung không đủ để đáp ứng khiến giá bán cũng bị đẩy lên theo. Nhưng mức giá hiện tại khiến tôi cảm giác như mình đang bị cuốn vào một cuộc đua vô nghĩa, bỏ ra một khoản tiền lớn để nhận lại một tài sản không tương xứng.

Nhiều bạn bè tôi đã vay ngân hàng để mua nhà từ sớm. Họ nói: 'Không mua bây giờ, sau này còn đắt hơn'. Có người chấp nhận gồng gánh trả nợ trong 15-20 năm. Tôi nhìn họ lo lắng mỗi khi lãi suất biến động mà tự hỏi: tại sao phải đánh đổi sự ổn định tài chính lấy một căn nhà với mức giá trên trời như vậy? Tôi nghĩ khác, nên nhất quyết không vay nợ chỉ để chạy theo giá nhà.

Hiện tại, tôi vẫn chờ những chính sách bất động sản mới, chờ nguồn cung thực sự phù hợp với thu nhập của người ở thực, chờ thị trường nhà ở điều chỉnh về mức giá hợp lý hơn, để người mua nhà không phải đứng giữa hai lựa chọn khó khăn: hoặc gánh nợ dài hạn mua nhà 'ngáo giá', hoặc chấp nhận mãi ở thuê. Tôi muốn chắc rằng quyết định lớn nhất đời mình phải được đưa ra trong sự bình tĩnh, chứ không phải trong nỗi sợ bị lỡ mất cơ hội".

Đó là chia sẻ của độc giả Thang Le về thực trạng "Chung cư giá trăm triệu đồng một m2". Dữ liệu của kênh Batdongsan cũng cho thấy thị trường chung cư Hà Nội bắt đầu chững giá từ cuối 2025. Mức giảm 1-4% giá chuyển nhượng so với cuối năm ngoái xuất hiện ở một số dự án. Tuy nhiên, nhìn chung, giá bán vẫn ở mức khá cao, khoảng trên dưới trăm triệu đồng một m2. Giá bán neo cao vượt xa khả năng chi trả của số đông, khiến thị trường bước vào trạng thái bão hòa.

Trong khi đó, từ cuối năm ngoái đến nay, lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-14% trong thời gian ngắn. Điều này cũng góp phần làm gia tăng áp lực lên người vay mua nhà, khiến họ càng thêm thận trọng.

Khảo sát của VnExpress thực hiện từ cuối tháng 12/2025, với gần 4.000 độc giả cho thấy nhu cầu mua nhà dưới 3 tỷ đồng chiếm hơn 60%. Tuy nhiên, giá cao khiến nhiều kế hoạch mua nhà trong năm nay phải tạm hoãn. Khoảng 20% độc giả phản hồi cho biết tiếp tục thuê nhà, tích lũy tài chính và 14% chọn phương án hoãn mua để chờ nhịp giảm.

