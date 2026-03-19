Kỹ sư IT làm shipper để trả nợ mua nhà Sài Gòn 1,8 tỷ

Lương kỹ sư IT 25 triệu một tháng cứ nghĩ là yên tâm trả nợ mua nhà, nhưng lãi suất tăng vọt lên 14% khiến bạn tôi vỡ kế hoạch.

Trong chuyến công tác cuối tuần qua, tôi có dịp trở lại Sài Gòn, nơi từng gắn với hơn bốn năm đại học chuyên ngành công nghệ thông tin. Thành phố vẫn đông đúc, vội vã và náo nhiệt như ngày nào. Khi đang ngồi trong một quán cà phê chờ đối tác, tôi bất ngờ thấy một người mặc đồng phục shipper công nghệ đứng đối diện quán, trông khá quen. Sau vài giây ngờ ngợ, tôi nhận ra đó là thằng bạn học cũ.

Tôi gọi lớn tên bạn rồi chạy vội sang. Bạn quay lại, thoáng giật mình, rồi cả hai cùng bật cười vì nhận ra nhau sau nhiều năm xa cách. Chúng tôi "tay bắt mặt mừng", hỏi han dồn dập. Bạn gầy hơn trước, da sạm đi nhiều. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là bạn - một trong những sinh viên giỏi nhất lớp - mà giờ lại làm shipper, đứng chờ đơn hàng giữa trưa nắng.

Hỏi ra, tôi mới biết, bạn vẫn làm đúng ngành, hiện là kỹ sư IT cho một công ty trong nước với mức lương khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Công việc chính vẫn ổn, chỉ là ba năm trước bạn quyết định vay ngân hàng gần một tỷ đồng để mua căn hộ trị giá 1,8 tỷ đồng. Khi đó, lãi suất ưu đãi ban đầu chỉ khoảng 5-6% một năm trong vài tháng đầu, nên mọi tính toán tài chính đều có vẻ nằm trong tầm tay. Bạn nghĩ chỉ cần cố gắng thêm vài năm là sẽ có một chỗ ở ổn định cho vợ con, không còn cảnh thuê trọ bấp bênh.

Nhưng khi hết thời gian lãi vay ưu đãi và ân hạn nợ gốc, bạn bắt đầu trả cả gốc lẫn lãi theo mức thả nổi, lãi suất tăng lên gần 14% một năm. Khoản vay từ chỗ "vừa sức" bỗng trở thành gánh nặng. Lương chính không còn đủ để vừa nuôi gia đình, vừa trả nợ ngân hàng, nên bạn buộc phải đi làm thêm ngoài giờ. Trong số những việc có thể làm ngay, chạy xe công nghệ, giao hàng là lựa chọn dễ bắt đầu nhất, lại chủ động thời gian.

>> Thu nhập 70 triệu chùn bước mua nhà Sài Gòn vì lãi vay 13%

Nghe bạn kể, tôi thấy thương. Thương cho những người trẻ đang gồng mình vay nợ để chạm vào giấc mơ an cư ở thành phố. Một căn nhà để ở lẽ ra phải là đích đến của sự ổn định, nhưng với nhiều người, nó lại mở đầu cho chuỗi ngày sống trong áp lực nợ nần.

Tôi cho rằng lãi suất vay mua nhà có hai điều đáng lo. Thứ nhất là mức lãi còn quá cao so với khả năng chịu đựng của đại đa số người mua nhà để ở. Thứ hai là nó thiếu tính ổn định dài hạn, khiến người vay rất khó lập kế hoạch tài chính bền vững cho tương lai. Điều này vô tình làm khó người có nhu cầu ở thực, trong khi lại tạo đất sống cho tâm lý đầu cơ, lướt sóng.

Tôi biết ngoài kia còn nhiều người trẻ cũng giống bạn, chật vật với khoản nợ mua nhà phải trả mỗi tháng. Số khác thậm chí còn không dám gánh nợ để thực hiện giấc mơ an cư lạc nghiệp. Tôi chỉ mong thời gian tới, lãi suất vay mua nhà có thể điều chỉnh hợp lý và ổn định hơn để những có nhu cầu mua ở thực, đặc biệt là người trẻ, có thể bớt phần nào áp lực trên hành trình an cư.

Tùng Núi