Lên đời từ khi bán nhà đất 5 tỷ mua hai căn chung cư

Nhà đất cũ giờ bán được 6,5 tỷ, trong khi hai căn chung cư của tôi đã tăng giá gấp 2,5 lần, môi trường sống lại hơn mọi mặt.

5 năm trước, tôi quyết định làm một việc mà nhiều người quen phản đối: bán căn nhà mặt đất bốn tầng trong hẻm nhựa ở Sài Gòn gần 4,5 m với giá 5 tỷ đồng để chuyển lên ở chung cư. Ngôi nhà đó là tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi thời điểm ấy. Hẻm rộng, xe hơi vào được, khu dân cư cũng an ninh, dân trí cao. Nhưng nhà ống, diện tích vừa phải, mỗi lần dọn dẹp, giặt quần áo là một lần leo cầu thang mệt nghỉ, chưa kể trời mưa lại lo ngập, nên tôi quyết định bán.

Khi tôi nói sẽ bán nhà mặt đất để mua hai căn chung cư với tổng giá trị tương đương, ai cũng bảo tôi "dại". Nhà đất mới là tài sản giữ giá, còn chung cư rồi cũng xuống cấp. Thậm chí có người nói rằng: "Bán nhà mặt đất là mất cơ hội". Nhưng tôi vẫn quyết làm. Tôi dùng 5 tỷ đó mua hai căn chung cư, mỗi căn hơn 70 m2 trong cùng một dự án. Tính toán của tôi khá đơn giản: một căn để ở, một căn cho thuê tạo dòng tiền.

Sau này, tôi biết chủ mới của căn nhà mặt đất kia bán lại cho người khác được 6,5 tỷ đồng. Trong khi đó, hai căn chung cư của tôi, đến nay giá thị trường đã tăng khoảng 2,5 lần so với lúc mua. Nghĩa là nếu bán, tổng giá trị còn cao hơn nhiều mức 6,5 tỷ của căn nhà cũ ngày trước. Chưa kể từ năm 2020 đến nay, tiền cho thuê một căn đem về cho tôi một khoản thu nhập đều đặn 15 triệu đồng mỗi tháng. Dòng tiền này giúp tôi trang trải nhiều khoản chi và giảm áp lực tài chính đáng kể.

Nhưng điều khiến tôi hài lòng nhất không phải là giá trị về mặt con số mà là môi trường sống. Từ ngày chuyển lên chung cư, tôi gần như không còn phải lo lắng chuyện an ninh. Ra vào có bảo vệ 24/7, thẻ từ, camera đầy đủ. Con tôi có thể xuống công viên nội khu chơi mà tôi yên tâm hơn hẳn chơi ngoài ngõ - nơi xe cộ qua lại nhiều.

Khuôn viên chung cư sạch sẽ, có hồ bơi trong nhà, phòng gym, khu sinh hoạt cộng đồng. Cuối tuần, cả nhà tôi chỉ cần xuống thang máy là có không gian thư giãn, chẳng phải đi đâu xa. Tòa nhà tôi ở có hai cụm thang máy, mỗi cụm bốn thang và một thang hàng riêng, nên hầu như không phải chờ đợi lâu, kể cả giờ cao điểm. Những điều tưởng nhỏ đó lại tạo nên sự khác biệt lớn trong sinh hoạt hàng ngày.

Tôi không phủ nhận nhà đất có giá trị riêng và thường được xem là "ăn chắc mặc bền". Nhưng với tôi, quyết định năm đó không chỉ là bài toán đầu tư, mà còn là lựa chọn về chất lượng sống. Có thể nếu giữ căn nhà cũ, tôi cũng có thêm vài tỷ đồng. Nhưng giờ tôi có môi trường sống văn minh hơn, tiện ích đầy đủ hơn và một nguồn thu nhập thụ động suốt nhiều năm qua. Với tôi, đó là quyết định đúng đắn.

Sau tất cả, tôi nghĩ không có lựa chọn nào là hoàn hảo tuyệt đối. Quan trọng là mỗi người hiểu rõ nhu cầu của bản thân và gia đình, để chấp nhận đánh đổi. Với tôi, bán nhà mặt đất để mua hai căn chung cư là một trong những quyết định đáng giá nhất mà mình từng làm.

Trọng Hải