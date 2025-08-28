Độ tuổi nào cần nội soi tầm soát ung thư đại trực tràng?

Tôi 33 tuổi, thường xuyên rối loạn tiêu hóa. Bao nhiêu tuổi thì có thể tầm soát ung thư đại trực tràng? (Phong Vũ, Hà Nội)

Trả lời:

Theo thống kê của Tổ chức Ghi nhận Ung thư Toàn cầu Globocan, ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ ba trên thế giới với hơn 1,9 triệu ca mắc mới năm 2022. Tại Việt Nam, đây là một trong 5 loại ung thư phổ biến, có xu hướng gia tăng ở cả người trẻ.

Ung thư đại trực tràng thường bắt nguồn từ các polyp nhỏ, ban đầu lành tính. Nội soi đại trực tràng có thể phát hiện sớm những bất thường này cũng như các tổn thương tiền ung thư. Nếu phát hiện polyp, bác sĩ có thể cắt bỏ ngay trong quá trình nội soi, giúp chặn nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Nội soi có gây mê ngắn khoảng 20-30 phút giúp bác sĩ quan sát toàn bộ niêm mạc ruột đồng thời sinh thiết khi nghi ngờ ác tính. Các hệ thống nội soi hiện đại còn có tính năng phóng đại, nhuộm màu hình ảnh, hỗ trợ bác sĩ phát hiện tổn thương rất nhỏ. Nội soi đại trực tràng hiện được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong tầm soát và phòng ngừa ung thư.

Bác sĩ nội soi đại trực tràng cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nguy cơ mắc ung đại trực tràng ở người trẻ (20-30 tuổi) thấp hơn so với người trên 40 tuổi. Theo các hướng dẫn hiện nay, người trưởng thành khỏe mạnh 40-45 tuổi cần nên tầm soát ung thư đại trực tràng lặp lại 5-10 năm một lần tùy kết quả.

Mỗi quốc gia có quy định riêng về độ tuổi tầm soát ung thư đại trực tràng. Một số nước châu Á khuyến khích người dân bắt đầu tầm soát ung thư từ 40 tuổi. Tại Việt Nam tuy chưa có khuyến cáo chính thức, nhưng dựa vào kinh nghiệm quốc tế, người từ 40 tuổi trở lên nên chủ động nội soi để phát hiện sớm các bệnh lý ở thực quản, dạ dày, đại tràng.

Người có yếu tố nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc ung thư hoặc polyp tuyến, bản thân từng bị polyp hoặc viêm loét đại tràng mạn, béo phì, hút thuốc, uống rượu nhiều... nên được nội soi sớm hơn và theo dõi sát hơn. Một số trường hợp nên nội soi sớm khác gồm người dưới 40 tuổi nhưng có dấu hiệu bất thường như đi ngoài ra máu, thay đổi thói quen đại tiện kéo dài, đau bụng âm ỉ, sụt cân không rõ nguyên nhân...

Bạn 33 tuổi, chưa đến độ tuổi cần nội soi tầm soát theo khuyến cáo, tuy nhiên nếu rối loạn tiêu hóa thường xuyên, nên đi khám để được kiểm tra. Trường hợp nghi ngờ có bất thường, bác sĩ sẽ chỉnh định nội soi.

Bên cạnh tầm soát định kỳ, mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn, tập thể dục thường xuyên, bỏ thuốc lá và giảm rượu bia.

TS.BS Vũ Trường Khanh

Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội