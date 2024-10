Đo điện não giúp chẩn đoán bệnh gì?

Tôi khó ngủ, co giật, bác sĩ khám khuyên đo điện não. Phương pháp này an toàn không, giúp phát hiện bệnh gì? (Phúc Nguyễn, TP HCM)

Điện não đồ là kỹ thuật đo hoạt động điện trong não. Đây là xét nghiệm cận lâm sàng, không xâm lấn, không gây đau, an toàn và hầu hết người bệnh không gặp tác dụng phụ.

Kỹ thuật đo điện não sử dụng các đĩa kim loại nhỏ gọi là điện cực, gắn vào da đầu người bệnh, giúp thu thập tín hiệu điện từ não. Các tế bào não luôn hoạt động (kể cả trong giấc ngủ) và liên kết nhau thông qua các xung điện, hiển thị dưới dạng các đường lượn sóng trên màn hình.

Kỹ thuật này được áp dụng cho người bệnh ở nhiều độ tuổi, kể cả trẻ em. Bạn có thể yên tâm đo điện não khi có chỉ định của bác sĩ. Kết quả đo điện não cung cấp các thông tin cho bác sĩ chuyên khoa thần kinh chẩn đoán nguyên nhân mất ngủ, co giật của bạn.

Sau khi kỹ thuật viên đặt các điện cực vào đúng vị trí, quá trình đo điện não đồ sẽ bắt đầu và thường kéo dài 20-40 phút. Tùy trường hợp mà thời gian cũng có thể lâu hơn. Chẳng hạn như đo điện não kết hợp trong kỹ thuật đo đa ký giấc ngủ có thể kéo dài trong suốt quá trình người bệnh ngủ một đêm tại bệnh viện.

Kết quả đo điện não đồ giúp bác sĩ tìm thấy những thay đổi trong hoạt động của não, hỗ trợ chẩn đoán các bệnh như co giật, động kinh, tổn thương não do chấn thương đầu, u não, rối loạn tuần hoàn não, rối loạn giấc ngủ. Suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ, viêm não hoặc bệnh não do nhiều nguyên nhân khác cũng có thể được chẩn đoán qua phương pháp này.

Người bệnh đi khám chuyên khoa thần kinh hoặc khám sức khỏe tổng quát, có thể được bác sĩ chỉ định đo điện não để tầm soát, phát hiện sớm bất thường hoặc nguy cơ bệnh lý liên quan đến não. Điện não đồ có thể được chỉ định để xác nhận tình trạng hôn mê não hoặc đánh giá mức độ của thuốc gây mê trong và sau phẫu thuật.

Các thế hệ máy đo điện não mới góp phần mang lại kết quả đo nhanh và hiệu quả. Ví dụ, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM hiện sử dụng hệ thống đo điện não Nicolet V32 phiên bản mới có độ phân giải cao, khả năng lọc nhiễu tốt. Máy được tích hợp phần mềm phân tích kết quả nhanh chóng, chính xác, hỗ trợ lưu trữ dữ liệu hiệu quả.

