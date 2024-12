Điều trị xơ gan theo nguyên nhân gây bệnh

Tùy nguyên nhân gây xơ gan như gan nhiễm mỡ, viêm gan, người bệnh có thể được điều trị bằng cách dùng thuốc, kiêng rượu bia kết hợp ăn lành mạnh.

Xơ gan do nhiều nguyên nhân như viêm gan siêu vi B, C, nhiễm mỡ, do bia rượu... Tùy vào nguyên nhân, phương pháp điều trị cụ thể khác nhau.

BS.CKII Huỳnh Thị Thúy Hoa, Khoa Nội tiêu hóa - Gan, Mật, Tụy, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết xơ gan được chia làm 4 mức độ từ F1 đến F4, độ nặng và nguy hiểm tăng dần. Người bị xơ gan mức độ F3 được điều trị tích cực có thể phục hồi về F1-2. Nếu xơ hóa tiến triển qua giai đoạn F4 thì điều trị dù tích cực cũng khó hoặc không thể phục hồi.

Xơ gan do viêm gan virus

Viêm gan do virus siêu vi B, C là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan. Bác sĩ chỉ định người bệnh dùng thuốc chống virus viêm gan B hoặc C điều trị nguyên nhân xơ gan. Ngoài dùng thuốc đặc trị, người bệnh có thể được điều trị dự phòng biến chứng xuất huyết tiêu hóa ồ ạt do vỡ tĩnh mạch thực quản bị giãn, chống phù, hạ men gan, chế độ dinh dưỡng phù hợp...

Xơ gan do gan nhiễm mỡ gây viêm

Bác sĩ chỉ định cho người bệnh dùng thuốc điều trị gan nhiễm mỡ, thuốc chống thoái hóa mỡ, chống oxy hóa... kết hợp giải quyết các nguyên nhân gây gan nhiễm mỡ như béo phì, thừa cân, bệnh đái tháo đường type 2, hạn chế bia rượu... Cải thiện tình trạng viêm gan do nhiễm mỡ góp phần phục hồi tế bào gan đã xơ hóa.

Bác sĩ Thúy Hoa khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Do rượu bia

Người uống quá nhiều rượu bia, gan sản xuất không đủ lượng men giải độc, làm cồn ứ đọng trong cơ thể, kích hoạt tế bào kupffer (đại thực bào trong xoang gan) hoạt động quá mức, sản sinh nhiều chất gây viêm như TNF-α, TGF-β và Interleukin... Đây là nguyên nhân tế bào gan bị hủy hoại.

Uống rượu bia nhiều khiến gan quá tải, không sản xuất đủ lượng men giải độc, làm cồn ứ đọng trong cơ thể, kích hoạt tế bào kupffer (đại thực bào trong xoang gan) phát triển và hoạt động quá mức. Tình trạng này thúc đẩy sản sinh nhiều chất gây viêm như TNF-α, TGF-β, khiến gan bị hủy hoại. Lâu dần dẫn đến viêm gan, xơ gan.

Người bệnh xơ gan do rượu bia, cần cai rượu. "Đây là cách duy nhất để trị bệnh, hỗ trợ cải thiện chức năng gan, giảm triệu chứng khó chịu do xơ gan gây ra", bác sĩ Hoa nói.

Do thừa cân béo phì

Người thừa cân, béo phì chỉ cần giảm 10% cân nặng thì các chỉ số men gan và độ xơ hóa gan có thể cải thiện rõ ràng. Các bác sĩ dinh dưỡng, nội tiết và tiêu hóa giúp người bệnh giảm cân nặng, ngăn biến chứng nguy hiểm như xơ gan, nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim, đái tháo đường, suy thận... Người bệnh xơ gan do béo phì nên chọn thực phẩm nhiều chất xơ, hạn chế chất béo, vận động thường xuyên để đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể, giảm gánh nặng cho gan.

Do bệnh đái tháo đường type 2

Tình trạng đường huyết cao và không ổn định diễn ra thời gian dài làm các tế bào gan bị viêm, thoái hóa mỡ và xơ gan tiến triển nặng. Do đó, duy trì đường huyết ổn định hỗ trợ cải thiện xơ gan.

Người bệnh xơ gan nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, áp dụng thực đơn giàu chất đạm thực vật, axit amin, vitamin, từ các loại hạt, ngũ cốc, rau củ quả. Người bệnh xơ gan có biến chứng cổ trướng (tích tụ dịch trong bụng) nên giảm lượng muối để bớt phù chân, chướng bụng.

Bác Hoa khuyến nghị người bệnh xơ gan phối hợp tất cả phương pháp điều trị xơ gan trên để đạt hiệu quả tốt.

Thảo Nhi