Điều trị ung thư gan kích thước lớn bằng robot

Dưới chỉ dẫn của robot chụp mạch máu với phân giải cực đại, bác sĩ thuận lợi thực hiện nút mạch cho người bệnh ung thư gan kích thước lớn, không thể phẫu thuật.

Bệnh nhân Trần Đình Thọ (49 tuổi, Hà Nội) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội do ho khan nhiều, ợ hơi, trào ngược dịch dạ dày, đại tiện phân nát. Bác sĩ, Tiến sĩ Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy thăm khám và siêu âm ổ bụng phát hiện người bệnh có khối u gan phải kích thước khoảng 82 x 60 mm. Kết quả chụp cộng hưởng từ ổ bụng cho thấy, u gan phải có hoại tử ở phần trung tâm. Nhu mô gan hai bên rải rác có các nang nhỏ, đường kính khoảng 5 mm.

Người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào gan, viêm gan virus B mạn tính kèm trào ngược dạ dày thực quản. Bác sĩ chỉ định nút mạch hóa chất điều trị u gan vào giữa tháng 8/2022.

Phương pháp nút mạch điều trị u gan

Khối u với kích thước lớn, hệ mạch nuôi u chằng chịt và phức tạp. Robot Artis Pheno cho phép chụp những mạch máu siêu nhỏ, chỉ dẫn bác sĩ trong quá trình thực hiện. Để tiến hành thủ thuật cho người bệnh, bác sĩ luồn ống thông vào từ động mạch đùi, từ đó, tiếp cận các nhánh mạch nuôi khối u, bơm hỗn hợp làm tắc các nhánh mạch này và tiêu diệt khối u. Với sự trợ giúp của robot chụp mạch có độ phân giải gấp 4 lần thông thường, bác sĩ có thể tìm và bít tắc chính xác các nhánh mạch gây bệnh, không xâm lấn sang các nhánh lành, hạn chế biến chứng sau can thiệp.

Thủ thuật hoàn thành trong khoảng một giờ đồng hồ. 8 giờ sau thủ thuật, người bệnh tỉnh táo, không sốt, không đau bụng hay khó thở, tức ngực, các chỉ số sức khỏe ổn định. Sau 2 ngày, người bệnh được xuất viện, tiếp tục được kê đơn thuốc điều trị ngoại khoa.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Điện quang Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, can thiệp nút mạch trong trường hợp ung gan kích thước lớn là giải pháp điều trị hiệu quả, ít xâm lấn, giúp bảo tồn tối đa mô gan lành và chức năng gan, hạn chế biến chứng suy gan. Trong quá trình nút mạch, bác sĩ chỉ gây tê vùng can thiệp nên người bệnh tỉnh táo.

Bác sĩ thực hiện nút mạch cho người bệnh dưới chỉ dẫn của robot. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phối hợp đa chuyên khoa điều trị ung thư gan

Với thế mạnh kết hợp đa chuyên khoa, sự hỗ trợ của thiết bị hiện đại, đồng bộ giúp các bác sĩ phát hiện bệnh, hội chẩn và lựa chọn phương pháp tối ưu điều trị u gan.

Theo PGS Hiền, trường hợp khối u gan kích thước lớn như ông Thọ, nếu chọn phẫu thuật mở theo cách thông thường để cắt phần gan tổn thương, người bệnh đối diện có thể gặp nguy hiểm do gây mê và tai biến hậu phẫu, thời gian nằm viện lâu hơn. Phương pháp nút mạch giúp người bệnh tránh được cuộc đại phẫu, rút ngắn thời gian nằm viện, nhanh hồi phục sức khỏe và đảm bảo tối đa chức năng gan.

Đối với trường hợp u gan kích thước lớn, Tiến sĩ Khanh khuyến cáo, người bệnh cần thăm khám, theo dõi định kỳ hàng tháng nhằm đánh giá khối u và chức năng gan. Ung thư biểu mô tế bào gan là bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất trong số các bệnh lý ung thư gan ở Việt Nam. Khám và tầm soát viêm gan virus B có thể giúp sàng lọc, phát hiện sớm ung thư biểu mô tế bào gan.

Theo Globocan 2020, tại Việt Nam, ung thư gan vượt ung thư phổi và ung thư vú về tỷ lệ mắc và tử vong, với hơn 26.000 ca mắc mới hàng năm. Số ca tử vong do ung thư gan dẫn đầu với hơn 25.000 ca, chiếm 21% tổng số ca tử vong do ung thư. Bệnh tiến triển âm thầm, hầu như không có triệu chứng, có thể khiến người bệnh chủ quan không thăm khám và thường phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn.

Lục Bảo