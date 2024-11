Điều trị đau thần kinh do zona bằng từ trường xuyên sọ

Cơn đau thần kinh sau zona thường rất nghiêm trọng, thậm chí đau hơn cả do ung thư, nhưng có thể được kiểm soát bằng phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ.

Thông tin trên được TS.BS Nguyễn Thị Minh Đức, Trưởng khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tại hội nghị khoa học lần hai do Hội Nghiên cứu Đau Việt Nam tổ chức tại Viện Nghiên cứu Tâm Anh ngày 2-3/11. Mức độ và tỷ lệ đau thần kinh do zona thường tăng cao theo tuổi tác. Sau nhiễm bệnh, virus gây bệnh zona thường tồn tại lâu dài trong cơ thể và tái kích hoạt khi hệ miễn dịch suy yếu, gây đau đớn và tổn thương thần kinh.

Bác sĩ Minh Đức dẫn nghiên cứu cho thấy Việt Nam có khoảng 1,8 triệu người từ 50 trở lên mắc bệnh zona, trong đó khoảng 379.000 người bị đau thần kinh sau zona. Các bệnh nhân zona thần kinh thường phải nằm viện lâu hơn, trung bình 5 ngày so với ba ngày do các bệnh thần kinh khác, bởi mức độ đau nghiêm trọng. Một số người thậm chí phải điều trị nhiều lần do bệnh tái phát 2-3 lần trong đời.

Đau thần kinh do zona cần điều trị toàn diện, đa mô thức, dùng thuốc, thay đổi lối sống, dinh dưỡng kết hợp với các kỹ thuật can thiệp hiện đại. BS.CKI Nguyễn Phương Trang, khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ (TMS) đang được ứng dụng điều trị đau thần kinh sau zona cho hiệu quả cao. Đây là kỹ thuật hiện đại, không xâm lấn, không gây đau, an toàn cho người bệnh, kể cả người cao tuổi.

Kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ sử dụng máy chuyên dụng tạo ra từ trường mạnh và ngắn hạn có khả năng xuyên qua da và hộp sọ để tác động trực tiếp đến vùng vỏ não M1 (vỏ não vận động nguyên phát). Khu vực này có vai trò quan trọng trong điều chỉnh tín hiệu đau, giúp giảm cảm giác đau thông qua cơ chế giảm nhạy cảm với đau của hệ thần kinh trung ương. Với liệu trình điều trị phù hợp, từ trường giúp ức chế dẫn truyền thần kinh gây đau, cải thiện tâm trạng và chất lượng giấc ngủ cho người bệnh.

Theo bác sĩ Trang, tùy tình trạng bệnh, cơ địa và bệnh nền kèm theo, mỗi người bệnh đau thần kinh sau zona được chỉ định liệu trình kích thích từ trường xuyên sọ phù hợp, theo hướng cá thể hóa nhằm mang đến hiệu quả cao nhất.

Người bệnh đang điều trị đau thần kinh bằng kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7

Để phòng ngừa zona và đau thần kinh do bệnh này, bác sĩ Minh Đức khuyến nghị mỗi người cần giữ gìn vệ sinh, tránh tiếp xúc với người mắc bệnh zona khi cơ thể còn vết mụn nước. Ngủ đủ giấc, không hút thuốc, duy trì chế độ sinh hoạt và nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng, tập thể dục để tăng sức đề kháng. Kịp thời chữa bệnh zona hiệu quả nếu mắc bệnh. Người từ 18 tuổi trở lên, nhất là khi có hệ miễn dịch suy yếu, tiền sử mắc zona thần kinh, nên tiêm vaccine để phòng ngừa bệnh.

Hội nghị năm nay thu hút hàng trăm chuyên gia, bác sĩ từ nhiều chuyên ngành y khoa trong nước và quốc tế. Bên cạnh đau thần kinh do zona, các chuyên gia còn trao đổi đau thần kinh do nhiều bệnh lý khác nhau như đái tháo đường, nhiễm trùng, viêm não, bệnh cột sống - thần kinh như thoát vị đĩa đệm... Một số nguyên nhân gây đau có thể không được phát hiện qua ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI), bác sĩ phải liên tục nghiên cứu cơ chế đau để tìm ra phương pháp điều trị phù hợp. Với chứng đau thần kinh mạn tính, các chuyên gia cho biết phương pháp điều trị cần toàn diện, đa mô thức và không chỉ dựa vào thuốc giảm đau.

An Giang