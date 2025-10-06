Điều gì xảy ra với tim khi bạn thiếu ngủ?

Thiếu ngủ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch, làm tăng nguy cơ loạn nhịp tim, cao huyết áp, tổn thương động mạch.

Khi ngủ, cơ thể có thời gian phục hồi tế bào hư tổn, sửa chữa cơ bắp, tăng cường hệ miễn dịch, củng cố trí nhớ, cân bằng hormone. Lúc này huyết áp và nhịp tim giảm, hệ thống tim mạch được nghỉ ngơi, quá trình viêm giảm, mạch máu được chữa lành. Thiếu ngủ (ngủ ít hơn 7 tiếng trong nhiều đêm) tim buộc phải làm việc nhiều hơn, khả năng phục hồi kém. Tình trạng này kéo dài còn gây uể oải buổi sáng, ngứa mắt và các vấn đề khác.

Huyết áp cao: Thiếu ngủ khiến cơ thể giải phóng quá nhiều cortisol, gây co thắt mạch máu, làm tăng huyết áp. Thông thường, vào ban đêm, cơ thể giải phóng hormone melatonin để tạo cảm giác buồn ngủ, làm cho các mạch máu thư giãn, mở rộng. Khi thiếu ngủ, quá trình sản xuất melatonin suy giảm, gây tăng huyết áp hơn bình thường.

Viêm nhiễm mạch máu: Không ngủ đủ có thể dẫn đến viêm mạch máu do làm gia tăng các chất gây viêm trong cơ thể, kích thích phản ứng viêm, tổn thương lớp nội mạc của mạch máu. Điều này làm thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa, tăng nguy cơ tắc nghẽn, đột quỵ, đau tim. Thiếu ngủ cũng khiến hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh hơn, gây co mạch, tạo áp lực lên tim và mạch máu.

Thay đổi nội tiết tố: Chất lượng giấc ngủ kém khiến hormone gây căng thẳng tăng lên, các hormone kiểm soát cơn đói bị rối loạn dẫn đến tăng cân, tạo áp lực lên tim.

Rung nhĩ: Thiếu ngủ kéo dài có thể dẫn đến căng thẳng tinh thần, chế độ ăn uống không lành mạnh và ít hoạt động thể chất. Tất cả đều làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, bao gồm cả rung nhĩ. Ngủ không đủ giấc cũng làm rối loạn các tín hiệu điện của tim, có nguy cơ cao mắc chứng loạn nhịp tim.

Hầu hết người trưởng thành nên ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm để có sức khỏe tốt. Tác dụng phục hồi của giấc ngủ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường ngủ (tiếng ồn, ánh sáng, nhiệt độ), chế độ ăn uống, thói quen tập thể dục, tình trạng sức khỏe tinh thần, tuổi tác... Thói quen đi ngủ đúng giờ, giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử, đảm bảo phòng ngủ đủ tối, yên tĩnh giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Mỗi người nên nằm nghiêng, nằm ngửa thay vì nằm sấp. Tư thế ngủ này làm thông thoáng đường thở, quá trình lưu thông máu diễn ra thuận lợi, bảo vệ tim mạch, giảm ngủ ngáy và hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Tránh ăn uống quá no trước buổi tối vì có thể ợ nóng, trào ngược axit khiến giấc ngủ gián đoạn.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)