Điều gì xảy ra với não khi ăn thực phẩm giàu omega-3?

Thường xuyên ăn thực phẩm giàu axit béo omega-3 như cá, trứng hỗ trợ tăng cường chức năng não, phòng tránh suy giảm nhận thức.

Có ba loại axit béo omega-3 chính gồm axit alpha-linolenic (ALA), axit docosahexaenoic (DHA) và axit eicosapentaenoic (EPA). Axit béo omega-3 quan trọng đối với sức khỏe não bộ vì có thể làm giảm sản xuất mảng bám beta-amyloid, có liên quan đến bệnh Alzheimer, hỗ trợ xây dựng và đảm bảo chức năng của các tế bào não, chống viêm.

Ăn thực phẩm chứa axit béo omega-3 cũng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, chứng mất trí nhớ và các vấn đề về chức năng nhận thức khác. Nồng độ axit béo omega-3 cao còn giúp tăng lưu lượng máu và phân phối oxy đến não, phát triển của tế bào não mới và cải thiện kết nối giữa các tế bào hiện có.

Loại chất béo này có khả năng điều chỉnh các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến giấc ngủ, ngăn ngừa mất ngủ. Nồng độ chất này cân bằng giúp giấc ngủ chất lượng hơn, tăng số lần chuyển động của mắt trong giấc ngủ sâu.

Thực phẩm chứa axit béo omega-3 như cá và các loại hải sản khác (cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá trích và cá mòi), trứng, sữa chua, nước ép, sữa, đồ uống đậu nành. Các loại hạt (hạt lanh, hạt chia và quả óc chó), dầu thực vật (dầu hạt lanh, dầu đậu nành và dầu cải)... cũng có chứa omega-3.

Hạt óc chó giàu axit béo omega3. Ảnh: Bảo Bảo

Tùy độ tuổi mà nhu cầu omega-3 hàng ngày của mỗi người cũng khác nhau. Thông thường, cơ thể có khả năng hấp thụ đủ axit béo omega-3 thông qua thực phẩm, ít khi phải bổ sung qua thực phẩm chức năng.

Theo Viện Hàn lâm Y khoa Quốc gia Mỹ, lượng tiêu thụ omega-3 qua thực phẩm mỗi ngày của trẻ em 1-3 tuổi là 0,7 g, 4-8 tuổi và 0,9 g, 9-13 tuổi cần khoảng 1-1,2 g, 4-18 tuổi là 1,1-1,6 g. Nam giới từ 18 tuổi trở lên nên cung cấp đủ 1,6 g và nữ giới cần 1,1 g omega-3 một ngày. Phụ nữ có thai cần tăng cường tiêu thụ thực phẩm giàu omega-3, đảm bảo đủ 1,4 g cho một ngày và phụ nữ cho con bú cũng cần lượng tương tự.

Người bệnh bị rối loạn lượng cực, đang dùng thuốc làm loãng máu cần giảm lượng thực phẩm bổ sung axit béo omega-3 vì nguy cơ cao chảy máu. Người không hấp thụ đủ axit béo omega-3 thông qua thực phẩm có thể cân nhắc dùng thực phẩm bổ sung song cần hỏi ý kiến bác sĩ về liều lượng phù hợp. Bổ sung quá liều có thể xảy ra một số tác dụng phụ như cảm thấy có vị tanh hoặc khó chịu trong miệng, hôi miệng, tiêu chảy, đau đầu, ợ nóng, buồn nôn, đau dạ dày.

Anh Chi (Theo Very Well Health)