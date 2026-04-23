Điều gì xảy ra với não khi ăn cá thường xuyên?

Cá giàu omega-3, vitamin và khoáng chất, có thể hỗ trợ phát triển não bộ và duy trì chức năng nhận thức.

Cá, nhất là các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích và cá cơm, giàu protein chất lượng cao giúp tăng cảm giác no và góp phần kiểm soát đường huyết. Omega-3 và vitamin D trong cá có thể giúp giảm viêm và hỗ trợ làm chậm suy giảm nhận thức khi già đi.

Cải thiện trí nhớ

Trí nhớ và khả năng ghi nhớ của con người do não bộ điều khiển và có xu hướng suy giảm theo tuổi tác. Ăn cá thường xuyên, đặc biệt là cá béo như cá hồi, có thể làm chậm quá trình này.

Cá cung cấp omega-3 (DHA, EPA), giúp duy trì cấu trúc và chức năng não bộ, đồng thời hỗ trợ lưu thông máu não và giảm viêm. Vitamin nhóm B và D trong cá có lợi cho trí nhớ và chức năng nhận thức tổng thể.

Cá béo giàu axit omega-3 có lợi cho não. Ảnh: Anh Chi

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Cá, đặc biệt cá béo, giàu omega-3, vitamin D và các vi chất thiết yếu, có thể hỗ trợ chức năng não bộ và duy trì nhận thức theo tuổi tác. Omega-3 góp phần giảm viêm và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh, từ đó có thể giúp làm chậm suy giảm nhận thức ở mức độ nhất định.

Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu omega-3 tốt cho não bộ của người mang biến thể geneAPOE, tuy nhiên chưa có bằng chứng khẳng định làm thay đổi trực tiếp tác động của gene này. Với bệnh Parkinson, omega-3 chỉ được xem là yếu tố hỗ trợ sức khỏe hệ thần kinh, chưa có bằng chứng rõ ràng về vai trò phòng bệnh.

Não bộ dễ thích nghi với thay đổi

Não bộ có khả năng liên tục hình thành và điều chỉnh các kết nối thần kinh, đặc biệt khi con người học hỏi và tiếp nhận thông tin mới.

Vitamin D có vai trò hỗ trợ chức năng hệ thần kinh, góp phần điều hòa miễn dịch và có liên quan đến các cơ chế bảo vệ thần kinh. Nhờ đó, não có thể linh hoạt hơn trong việc học hỏi và điều chỉnh hoạt động khi cần thiết. Vitamin D là vitamin tan trong chất béo, có nhiều trong các loại cá béo.

Tâm trạng tốt hơn

Sự kết hợp các chất dinh dưỡng trong cá, bao gồm omega-3, vitamin D, B, E, tốt cho não bộ và góp phần cải thiện chức năng tâm thần kinh.

Omega-3 và vitamin D có liên quan đến việc điều hòa phản ứng viêm và hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin (hormone hạnh phúc). Trong khi hormone này đóng vai trò quan trọng trong điều hòa tâm trạng.

Cá có lợi cho sức khỏe não bộ và tim mạch, nhưng hiệu quả phụ thuộc loại cá và cách chế biến. Nên hạn chế cá chứa nhiều thủy ngân như cá ngừ, cá kiếm, cá thu vua. Ưu tiên cá hồi, cá mòi, cá trích 2-3 bữa một tuần. Chế biến bằng hấp, kho nhạt hoặc nấu canh để giữ dinh dưỡng, hạn chế dầu mỡ và muối.

Anh Chi (Theo Eating Well)