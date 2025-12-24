Điều gì xảy ra với làn da sau một tháng bỏ rượu?

Làn da mịn màng hơn, cải thiện độ ẩm, giảm bọng mắt, quầng thâm và ít xuất hiện nếp nhăn sau một tháng bỏ rượu.

Giảm bọng mắt, quầng thâm

Thức dậy sau khi uống rượu, mắt thường sưng và có quầng thâm do rượu khiến cơ thể giữ nước và giãn mạch máu. Khi ngừng uống rượu, cơ thể điều chỉnh lại đồng thời giấc ngủ cải thiện, giúp mắt bớt mệt mỏi và tươi tỉnh hơn.

Da được cấp ẩm, đàn hồi tốt hơn

Rượu làm cơ thể mất nước do tăng tiểu tiện khiến da khô và xỉn màu. Khi ngừng uống rượu, da giữ ẩm tốt hơn. Kiêng rượu lâu còn giúp da có thời gian tái tạo và phục hồi. Bởi rượu phá hủy collagen và elastin - các protein quan trọng để tăng độ đàn hồi của làn da.

Làm mờ nếp nhăn, vết chân chim

Khi gan phân giải rượu, các gốc oxy phản ứng (ROS) được sinh ra, gây stress oxy hóa và làm tổn thương tế bào da, lão hóa sớm hơn. Rượu còn thúc đẩy quá trình glycation, phá vỡ collagen và elastin, dẫn đến nếp nhăn, chảy xệ và tăng nguy cơ các bệnh do tuổi tác, tiểu đường. Sau một tháng ngừng uống rượu, nếp nhăn giảm, da mịn màng hơn.

Đều màu da

Rượu làm da loang lổ, màu không đều do ảnh hưởng đến mạch máu. Khi ngừng dùng loại đồ uống có cồn này, màu da trở nên đồng đều, các vết đỏ giảm hẳn.

Nhiều người uống rượu để giảm căng thẳng, nhưng thực tế có thể phản tác dụng. Bỏ rượu giúp giảm căng thẳng, cải thiện làn da, hạn chế mụn trứng cá và chàm.

Rượu gây hại cho sức khỏe tổng thể, ức chế hệ miễn dịch, làm tăng nguy cơ viêm phổi và nhiễm trùng huyết. Nó còn tác động tiêu cực đến tiêu hóa bằng cách thay đổi tiết axit dạ dày và làm giảm hiệu quả các enzyme phân giải thức ăn, dẫn đến đầy hơi và khó chịu.

Nam giới không nên uống quá 2 đơn vị cồn mỗi ngày (tương đương 2/3 lon bia 330 ml hoặc một chén rượu mạnh 30 ml), nữ giới không quá một đơn vị mỗi ngày, và cần có ít nhất 2 ngày mỗi tuần không uống. Tránh uống rượu khi đói, kết hợp ăn uống đầy đủ và uống nhiều nước. Tốt nhất, để bảo vệ sức khỏe tổng thể, không nên uống rượu.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)