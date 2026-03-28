Điều gì xảy ra với cơ thể khi bỏ bữa?

Bỏ bữa ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, hormone, năng lượng, tác động xấu đến sức khỏe đường ruột, hệ tiêu hóa.

Làm chậm quá trình trao đổi chất

Khi bỏ bữa, cơ thể bắt đầu tiết kiệm năng lượng, lượng calo đốt cháy khi nghỉ ngơi sẽ ít hơn, cơ thể dễ tích trữ chất béo, giảm khối lượng cơ bắp. Điều này cũng ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quá trình trao đổi chất.

Lượng đường trong máu giảm đột ngột

Khi bỏ bữa, lượng đường trong máu giảm dẫn đến những triệu chứng như chóng mặt, cáu gắt, đau đầu, suy giảm khả năng tập trung. Cơ thể cần một lượng glucose ổn định để duy trì mọi hoạt động, từ suy nghĩ đến đi lại. Theo thời gian, những đợt giảm đường huyết đột ngột ảnh hưởng đến độ nhạy insulin, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Dễ ăn nhiều hơn

Bỏ bữa không làm mất cảm giác thèm ăn, chỉ trì hoãn cơn đói. Hormone gây đói sẽ tăng đột biến dẫn đến ăn uống vô độ, thèm đồ ngọt, ăn uống không kiểm soát. Những người thường xuyên bỏ bữa thường tiêu thụ nhiều calo, đặc biệt từ thực phẩm chế biến sẵn hoặc nhiều chất béo.

Ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tiêu hóa, sức khỏe đường ruột

Khi bỏ bữa, bạn có thể bị rối loạn hệ tiêu hóa thường dẫn đến đầy hơi, táo bón trào ngược axit, thậm chí viêm dạ dày. Niêm mạc ruột cần được nuôi dưỡng thường xuyên để duy trì chức năng hàng rào bảo vệ. Khoảng thời gian dài không ăn uống dễ làm suy yếu hàng rào này, tạo điều kiện cho viêm nhiễm phát triển. Không ăn đủ bữa đồng nghĩa với cơ thể nhận được ít chất xơ, dễ làm xáo trộn hệ vi sinh vật đường ruột.

Rối loạn nội tiết tố

Thức ăn nuôi dưỡng cơ thể, làm dịu hệ thần kinh. Khi bạn bỏ bữa, cơ thể sẽ giải phóng corisol - homrone gây căng thẳng để duy trì hoạt động. Nồng độ cortisol cao liên tục tác động tiêu cực đến giấc ngủ, tâm trạng, cảm giác thèm ăn, hormone sinh sản. Phụ nữ có thể gặp tình trạng kinh nguyệt không đều, mệt mỏi, thay đổi tâm trạng. Đối với nam giới, thói quen này ảnh hưởng đến nồng độ testosterone, năng lượng. Sự mất cân bằng hormone có thể dẫn đến kiệt sức, suy giảm miễn dịch, tăng cân khó kiểm soát.

Thiếu chất

Khi nhịn ăn hàng giờ, bạn dễ thiếu hụt calo, vitamin, khoáng chất thiết yếu. Những chất như sắt, canxi, magie, protein, chất béo tốt không thể chỉ được bù đắp bằng một bữa ăn lớn. Cơ thể cần được nuôi dưỡng đều đặn để duy trì sức khỏe não bộ, phục hồi cơ bắp, làn da.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)