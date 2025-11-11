Điều gì xảy ra nếu ăn chocolate trước khi ngủ?

Ăn chocolate vào buổi tối có thể gây mất ngủ, tiểu đêm, thúc đẩy tình trạng viêm và đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường.

Nhiều người có thói quen ăn nhẹ trước khi ngủ để không bị đói trong đêm. Tuy nhiên, nên ăn trước giờ lên giường ít nhất một tiếng và chọn các món hỗ trợ giấc ngủ thay vì thực phẩm chứa caffein, nhiều đường. Chocolate đen giàu ca cao và chất chống oxy hóa, hỗ trợ tăng chức năng não, giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng. Nếu ăn chocolate đen vào buổi tối sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ.

Gây mất ngủ

Chocolate chứa ba chất gồm caffeine, theobromine và đường. Caffeine cung cấp nguồn năng lượng dồi dào vào buổi tối, gây tỉnh táo không cần thiết. Khi tiêu thụ caffeine, các thụ thể adenosine trong não bị chặn lại. Các thụ thể adenosine có chức năng làm chậm hoạt động thần kinh và cơ thể đồng thời thúc đẩy giấc ngủ.

Theobromine tạo nên vị đắng cho chocolate, có thể làm tăng nhịp tim, gây bồn chồn, khó ngủ. Nếu bạn ăn loại có đường vào buổi tối, glucose nhanh chóng đi vào máu, làm tăng nhanh lượng đường trong máu, đi tiểu nhiều lần và dẫn đến mất ngủ.

Gây viêm

Nhiều loại chocolate sữa và trắng thường chứa nhiều đường. Đường vào cơ thể thúc đẩy một loạt các quá trình diễn ra, làm tăng mức độ viêm. Phản ứng viêm vào ban đêm có thể ức chế cảm giác buồn ngủ hoặc giảm chất lượng giấc ngủ. Ăn quá nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính như béo phì, tăng huyết áp, cholesterol cao và tiểu đường type 2.

Góp phần làm tăng cân

Buổi tối là thời điểm ít vận động và tiêu hao năng lượng ít. Khi một người ăn uống vào buổi tối, cơ thể ít có khả năng sử dụng calo hoặc đốt cháy thức ăn làm nhiên liệu gây tích tụ mỡ dưới dạng chất béo. Ăn nhiều chocolate vào buổi tối dẫn đến tăng cân theo thời gian. Đường trong món ăn vặt này làm tăng lượng đường trong máu và insulin, góp phần làm tăng cảm giác thèm ăn.

Tiểu nhiều hơn vào ban đêm

Nếu thường xuyên đi tiểu vào buổi tối, nguyên nhân có thể liên quan đến thói quen ăn vặt chocolate trước khi đi ngủ. Món ăn này chứa caffeine có thể làm lợi tiểu, tăng huyết áp, lưu lượng máu và tạo áp lực lên thận.

Đổ mồ hôi đêm

Một tác dụng phụ phổ biến nhưng thường bị bỏ qua của caffeine là đổ mồ hôi quá nhiều. Vì caffeine là chất kích thích nên có thể làm tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, dẫn đến tăng tiết mồ hôi vào ban đêm. Những tác dụng phụ này tác động tiêu cực, giảm chất lượng giấc ngủ.

Để tận dụng lợi ích của chocolate, bạn nên thưởng thức món ăn này vào ban ngày và ít nhất hai tiếng trước khi ngủ. Chọn loại nguyên chất vì chứa nhiều chất chống oxy hóa thay vì chocolate sữa, nhiều đường. Nếu muốn ăn nhẹ vào buổi tối, hãy chọn món ít ngọt, giàu chất xơ, chất béo lành mạnh và protein nạc như một quả trứng, một lát bánh mì nguyên cám với quả bơ, sữa chua không đường.

