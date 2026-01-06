Điều gì xảy ra khi viêm xoang kéo dài không điều trị?

Viêm xoang kéo dài không điều trị có thể gây sưng niêm mạc mũi, nghẹt thở, ảnh hưởng mắt và giảm đáng kể chất lượng cuộc sống.

Viêm xoang mạn tính là tình trạng các khoang mũi và đầu bị viêm, sưng, làm dịch nhầy không thoát ra, gây đau nhức, nghẹt và chảy nước mũi. Khi kéo dài trên 12 tuần, bệnh dễ tái phát ở cả người lớn và trẻ em, nhất là vào mùa lạnh hoặc khi thay đổi thời tiết.

Nhiễm trùng lây lan: Nhiễm trùng do viêm xoang có thể lan sang các vùng xung quanh, bao gồm cả mắt và não. Tình trạnh này dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như các vấn đề về thị lực, viêm màng não, áp xe não.

Bệnh hen suyễn hoặc viêm phế quản trở nặng: Viêm xoang kéo dài làm trầm trọng thêm các bệnh lý hô hấp khác như hen suyễn hoặc viêm phế quản, dẫn đến ho nhiều hơn, thở khò khè và khó thở.

Polyp mũi hoặc thay đổi cấu trúc: Viêm nhiễm kéo dài thúc đẩy hình thành polyp mũi - những khối u mềm, lành tính trong đường mũi hoặc xoang. Chúng gây tắc nghẽn, khó chịu khi thở, cản trở sinh hoạt bình thường. Trong một số trường hợp, viêm nhiễm thường xuyên có thể dẫn đến những thay đổi cấu trúc ở xoang.

Chất lượng cuộc sống bị suy giảm: Viêm xoang mạn tính ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống. Các triệu chứng dai dẳng gây mất ngủ, mệt mỏi và khó tập trung. Cảm giác khó chịu liên tục khiến tâm trạng tiêu cực, thất thường, tăng nguy cơ trầm cảm và lo âu.

Tái phát nhiễm trùng xoang liên tục: Tắc nghẽn xoang do viêm xoang mạn tính tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, dẫn đến tái nhiễm nhiều lần và có thể lan sang các cơ quan xung quanh như mắt, tai.

Giảm hoặc mất khứu giác: Nghẹt mũi kéo dài làm tắc vùng khứu giác, dẫn đến giảm hoặc mất khả năng ngửi.

Rối loạn giấc ngủ: Viêm xoang mạn gây khó ngủ và thức giấc nhiều lần, lâu dài dẫn đến mệt mỏi mạn tính, ảnh hưởng sức khỏe tinh thần và thể chất.

Ảnh hưởng đến mắt: Nếu nhiễm trùng lan vào hốc mắt có thể làm giảm thị lực hoặc dẫn đến mù lòa.

Để ngăn viêm xoang tái phát, người bệnh nên tránh tiếp xúc với người mắc bệnh cảm lạnh hoặc các bệnh truyền nhiễm, rửa tay thường xuyên, tránh tác nhân dị ứng như khói thuốc và ô nhiễm không khí. Giữ không khí trong nhà đủ ẩm bằng máy tạo độ ẩm cũng giúp phòng ngừa viêm xoang.

Anh Chi (Theo MayO Clinic, WebMD)