Điều gì xảy ra khi thức khuya nhiều ngày?

Thời gian thức khuya càng lâu, khả năng ghi nhớ và tâm trạng càng xấu, nguy cơ cao dẫn đến tổn thương liên quan đến não.

Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm giúp duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc. Khi ngủ, cơ thể nghỉ ngơi, lúc thức dậy sẽ tỉnh táo, tâm trạng tốt vào ngày hôm sau. Giấc ngủ ngon cũng giúp phòng bệnh nhờ tăng cường hệ miễn dịch để chống lại nhiễm trùng. Giấc ngủ điều hòa huyết áp và nhịp tim nhằm ngăn ngừa béo phì, bệnh tim mạch, tiểu đường.

Mất ngủ một đêm và trên 3, 4 đêm hay mất ngủ mạn tính ảnh hưởng đến cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Mất ngủ càng lâu, nguy cơ suy giảm sức khỏe càng lớn.

24 giờ không ngủ

Thiếu ngủ 24 giờ không hiếm gặp, nhất là với người làm việc theo ca, vừa sinh con thường không ngủ đủ giấc. Người mất ngủ quá một ngày thường gặp các triệu chứng như lo lắng, gặp các vấn đề về hành vi, thay đổi nhẹ thị giác, buồn ngủ vào ban ngày, suy giảm khả năng phán đoán. Họ dễ cáu kỉnh hơn, khó tập trung và suy nghĩ không sáng suốt.

36 giờ không ngủ

Sau 36 giờ không ngủ, bạn có thể thấy tâm trạng thay đổi, chức năng não suy giảm. Người mất ngủ dễ tức giận, nhìn mờ hoặc nhìn đôi, khó nhận thức được thay đổi thời gian, lú lẫn, ảo giác hoặc nhận dạng sai các vật thể và âm thanh thông thường. Lúc này, cơn buồn ngủ và cảm giác mệt mỏi tăng, khiến họ dần mất động lực, giảm khả năng tập trung hay sáng tạo. Một số người có thể bị ảo giác thị giác đơn giản như nhìn thấy thứ gì đó mọc lên từ sàn nhà.

48 giờ không ngủ

Người không ngủ trong 48 giờ liên tục có thể bị rối loạn thính giác (âm thanh) như không thể nhận ra âm thanh phát ra từ đâu, trầm cảm, khó khăn trong việc hình thành suy nghĩ, không kiểm soát được hoạt động tay chân. Họ có thể mất trí nhớ tạm thời, cảm giác thờ ơ và giảm hưng phấn với các hoạt động xung quanh.

72 giờ không ngủ

Một người không ngủ 71 giờ liên tục bị tác động nặng nề đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Không ngủ trong 72 giờ có thể gây ra các triệu chứng tương tự như chứng loạn thần cấp tính hay còn gọi là mất kết nối với thực tế.

Gần ba ngày không ngủ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như ảo giác thính giác như nghe thấy tiếng gà gáy, chó sủa; ảo giác thị giác phức tạp hoặc nhìn thấy hình ảnh hoàn chỉnh; ảo tưởng (niềm tin sai lầm), chẳng hạn nghĩ rằng ai đó đã cử bạn đi làm nhiệm vụ bí mật hoặc đang âm mưu chống lại bạn.

Anh Chi (Theo Health)