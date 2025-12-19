Điều gì xảy ra khi thiếu kali?

Thiếu kali có thể gây táo bón, chuột rút, tăng huyết áp, phù tay chân đột ngột và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Kali là chất điện giải thiết yếu, giúp duy trì lượng nước ổn định trong cơ thể, hỗ trợ dẫn truyền thần kinh, co cơ bình thường và ổn định nhịp tim. Khoáng chất này còn hỗ trợ vận chuyển dưỡng chất qua màng tế bào, duy trì cân bằng pH, chức năng thận và ngăn rối loạn axit - bazơ. Người trưởng thành cần khoảng 3.500-4.700 mg kali mỗi ngày. Khi thiếu kali, cơ thể có thể xuất hiện các biểu hiện dưới đây.

Chuột rút

Thiếu kali thường gây chuột rút, nhất là khi vận động. Do kali đóng vai trò trong hoạt động của cơ bắp nên thiếu hụt chất điện giải này có thể dẫn đến các cơn co thắt không tự chủ. Người bị chuột rút thường xuyên nên đi khám để xác định nguyên nhân và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp.

Táo bón

Kali giữ vai trò quan trọng trong hoạt động cơ bắp, bao gồm cả cơ trơn của đường tiêu hóa. Nồng độ kali thấp làm giảm nhu động ruột gây táo bón. Nếu khó đi đại tiện kéo dài, nồng độ kali thấp có thể là một trong những nguyên nhân.

Tăng độ nhạy cảm với natri

Kali và natri phối hợp duy trì cân bằng dịch trong và quanh tế bào. Khi lượng kali thấp, tác động của natri tăng lên khiến cơ thể giữ nước nhiều hơn và có thể gây sưng phù đột ngột, đặc biệt ở bàn tay và bàn chân.

Huyết áp cao

Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng natri trong cơ thể. Nếu thiếu kali, natri bị giữ lại nhiều hơn, làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Theo dõi huyết áp thường xuyên là thói quen cần thiết để bảo vệ ssức khỏe tim mạch.

Cảm giác tê hoặc ngứa ran ở tay, chân

Kali thấp có thể ảnh hưởng đến chức năng thần kinh, gây cảm giác tê hoặc ngứa ran (cảm giác như kim châm) ở tay, chân. Triệu chứng này kéo dài có thể là dấu hiệu cơ thể thiếu kali.

Những người có các triệu chứng trên nên xét nghiệm máu để xác định chính xác và bổ sung kali theo chỉ định của bác sĩ. Các loại thực phẩm giàu kali gồm chuối, khoai lang, cam, rau lá xanh, bơ, các loại đậu và đậu lăng. Cá hồi, cá ngừ và khoai tây cũng giúp tăng cường lượng kali, hỗ trợ chức năng cơ bắp, điều hòa huyết áp và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)