5 lợi ích của đậu đỏ với tim mạch

Đậu đỏ giàu chất xơ hòa tan, protein thực vật, kali, magie, các hợp chất chống oxy hóa, có lợi cho hệ tim mạch, huyết áp và chuyển hóa mỡ máu.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết đậu đỏ là một trong những loại họ đậu có giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp bổ sung 2-3 lần mỗi tuần trong khẩu phần ăn của người trưởng thành, đặc biệt người có nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc mắc bệnh tim mạch.

Giảm cholesterol xấu

Đậu đỏ chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp gắn kết cholesterol trong đường ruột và tăng đào thải qua phân, nhờ đó làm giảm LDL-cholesterol (cholesterol xấu) - yếu tố nguy cơ chính gây xơ vữa động mạch. Duy trì thói quen ăn các loại đậu, trong đó có đậu đỏ, hỗ trợ bảo vệ thành mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành.

Hỗ trợ ổn định huyết áp

Hàm lượng kali, magie trong đậu đỏ có tác dụng cân bằng điện giải, hỗ trợ giãn mạch và điều hòa huyết áp. Kali còn giúp giảm tác động của natri, nhờ đó có lợi cho người ăn mặn hoặc có tiền sử tăng huyết áp. So với nhiều nguồn tinh bột tinh chế, đậu đỏ cung cấp năng lượng, thân thiện hơn với hệ tim mạch.

Bảo vệ thành mạch

Đậu đỏ giàu polyphenol và anthocyanin - các chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa, phản ứng viêm trong cơ thể. Những hợp chất này góp phần bảo vệ lớp nội mạc mạch máu, làm chậm quá trình hình thành mảng xơ vữa và giảm nguy cơ biến cố tim mạch lâu dài.

Đậu đỏ là thực phẩm giàu dưỡng chất, có lợi cho tim mạch. Ảnh: Trọng Nghĩa

Kiểm soát đường huyết

Đậu đỏ có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và tinh bột tiêu hóa chậm, giúp đường huyết tăng từ từ sau ăn. Kiểm soát tốt đường huyết có vai trò quan trọng trong phòng ngừa biến chứng tim mạch ở người bệnh tiền tiểu đường và tiểu đường type 2. Nhờ đó, đậu đỏ phù hợp đưa vào khẩu phần ăn lành mạnh cho tim.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Thừa cân, béo phì là yếu tố nguy cơ lớn gây bệnh tim mạch. Đậu đỏ cung cấp protein thực vật và chất xơ, tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá mức, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Duy trì cân nặng hợp lý góp phần giảm gánh nặng cho tim và hệ tuần hoàn.

Bác sĩ Duy Tùng lưu ý ưu tiên đậu đỏ luộc, nấu chè ít đường hoặc kết hợp trong các món mặn lành mạnh, hạn chế chế biến cùng nhiều đường, nước cốt dừa hoặc chất béo bão hòa. Người mắc bệnh thận mạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ do hàm lượng kali trong đậu khá cao. Người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc nhu cầu điều chỉnh chế độ ăn nên khám tại chuyên khoa dinh dưỡng để được tư vấn khẩu phần phù hợp. Bổ sung tinh chất chiết xuất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ hỗ trợ điều hòa mỡ máu, kiểm soát tăng huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trọng Nghĩa