Điều gì xảy ra khi tắm nước lạnh?

Tắm nước lạnh có thể làm tăng huyết áp tạm thời như cách cơ thể phản ứng với nhiệt độ giảm vào mùa lạnh.

Tắm nước lạnh có thể không phù hợp với tất cả mọi người, dễ làm tăng huyết áp tạm thời, dẫn đến những thay đổi sinh lý khác.

Tiếp xúc với nhiệt độ lạnh có thể kích hoạt hệ thần kinh tự chủ (ANS) - hệ thống này điều chỉnh tim, mạch máu và nhiều chức năng tự động khác của cơ thể. ANS phản ứng nhanh chóng để làm ấm để cơ thể có nhiệt độ bình thường. Ngoài huyết áp, nhịp tim, tốc độ thở cũng tăng lên. Dù những thay đổi này chỉ là tạm thời (mất khoảng 4 phút để huyết áp trở lại bình thường sau khi ngâm mình trong nước lạnh) nhưng điều này có thể nguy hiểm đối với một số người, gây sốc lạnh.

Sốc lạnh là phản ứng căng thẳng sinh lý, có thể làm tăng áp lực lên tim. Người mắc bệnh tim, suy tim nên trao đổi với bác sĩ trước khi thường xuyên thực hiện liệu pháp thư giãn này.

Nhiều người tắm nước lạnh như hình thức trị liệu toàn thân, tăng cường sức khỏe. Thông thường, liệu pháp này bao gồm ngâm mình trong nước lạnh hoặc nước đá khoảng tối đa 10 phút. Chúng có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe.

Tuần hoàn máu tốt hơn: Phản ứng vật lý tức thời với nhiệt độ lạnh giúp tăng cường lưu lượng máu, cải thiện tuần hoàn máu trong cơ thể.

Tăng khả năng tập trung và chú ý: Những người lớn tắm trong nước lạnh trong khoảng 5 phút có thể tỉnh táo, tập trung tốt và nhiều năng lượng hơn.

Phục hồi cơ: Liệu pháp lạnh được các vận động viên ưa chuộng để thúc đẩy quá trình phục hồi sau khi tập luyện và thi đấu.

Lợi ích cho da: Ngâm mình trong nước lạnh làm giảm viêm và căng thẳng oxy hóa, ảnh hưởng đến vẻ ngoài và sức khỏe của da.

Cải thiện khả năng miễn dịch: Tiếp xúc với nước lạnh hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, giảm khả năng mắc bệnh.

Các chuyên gia lưu ý bắt đầu tắm nước lạnh khoảng 10-15 độ C, trong 5 phút mỗi lần và tăng dần lên 10 phút để đạt được hiệu quả. Mỗi người nên theo dõi để phát hiện dấu hiệu sốc lạnh. Khi gặp các triệu chứng như chóng mặt, thở hổn hển, khó thở, nhịp tim nhanh, run rẩy, tê liệt tay, chân hãy dừng tắm. Nếu bạn lo ngại nào về vấn đề sức khỏe như bệnh tim mạch hãy nói chuyện với bác sĩ về những rủi ro và lợi ích của việc tắm nước lạnh.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)