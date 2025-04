Điều gì xảy ra khi không trị gan nhiễm mỡ?

Bệnh gan nhiễm mỡ không được điều trị và kiểm soát kịp thời có thể gây tổn thương trực tiếp lên gan và ảnh hưởng đến tim, thận, tiêu hóa, não.

ThS.BS.CKI Đoàn Hoàng Long, khoa Nội tiêu hóa, Gan - Mật - Tụy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thông tin trên, khuyến cáo người bệnh cần theo dõi tình trạng sức khỏe, đi khám để được điều trị kịp thời và đúng cách giúp tránh các biến chứng nguy hiểm.

Viêm gan

Viêm gan xảy ra khi các tế bào gan bị sưng viêm, tổn thương do gan tích tụ mỡ, dẫn đến suy giảm chức năng nghiêm trọng. Triệu chứng có thể xảy ra như mệt mỏi, vàng da, vàng mắt và đau bụng. Nếu viêm gan không được điều trị theo thời gian có thể tiến triển thành xơ gan, suy gan. Nguy cơ viêm gan cao hơn ở người bệnh đồng mắc gan nhiễm mỡ và các bệnh rối loạn chuyển hóa khác như đái tháo đường, rối loạn lipid máu.

Xơ gan

Gan bị viêm và tổn thương kéo dài dẫn đến hình thành sẹo. Nguyên nhân chủ yếu do viêm gan nhiễm mỡ tiến triển. Khi mô gan bị xơ hóa, khả năng hoạt động bình thường của gan suy giảm, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu do rối loạn đông máu, tích tụ dịch trong bụng (cổ trướng), ung thư gan. Người bệnh xơ gan thường có triệu chứng bụng phình to, mệt mỏi, vàng da, lú lẫn. Xơ gan nghiêm trọng có thể cần can thiệp phẫu thuật ghép gan.

Bác sĩ Long khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Suy gan

Suy gan là tình trạng gan không thể thực hiện các chức năng bình thường như giải độc, sản xuất protein hỗ trợ đông máu, điều chỉnh mức đường huyết. Đây là biến chứng nặng của bệnh gan nhiễm mỡ, hình thành do tổn thương gan kéo dài, xơ gan nghiêm trọng.

Suy gan cấp tính xảy ra đột ngột, cần cấp cứu kịp thời. Triệu chứng điển hình của suy gan là lú lẫn, dễ bầm tím, chảy máu, vàng da, sưng bụng, sưng chân. Người bệnh suy gan có thể hôn mê, tử vong khi không được điều trị.

Ung thư gan

Bệnh gan nhiễm mỡ, nhất là viêm gan nhiễm mỡ có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Bởi tổn thương gan nhiều năm không được kiểm soát gây viêm gan mạn tính và xơ hóa, nguy cơ cao phát triển ung thư. Ung thư gan nguy hiểm và khó phát hiện do triệu chứng thường chỉ xuất hiện ở giai đoạn muộn.

Ảnh hưởng đến tim mạch

Gan nhiễm mỡ có mối liên hệ chặt chẽ với các vấn đề tim mạch. Tích tụ mỡ trong gan thường đi kèm với hội chứng chuyển hóa - một nhóm các bệnh lý như cao huyết áp, cholesterol cao và kháng insulin. Viêm gan mạn tính và tích tụ mỡ cũng có thể dẫn đến mức chất béo trung tính (triglyceride) cao, làm tăng nguy cơ tổn thương tim mạch.

Gan nhiễm mỡ tiến triển còn có khả năng thúc đẩy phát triển bệnh thận mạn tính do chức năng gan suy giảm theo thời gian. Các rối loạn chuyển hóa liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ như kháng insulin và béo phì, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, cao huyết áp, chứng ngưng thở khi ngủ, đau khớp và các vấn đề tiêu hóa.

Bác sĩ Long cho biết tùy vào mức độ biến chứng gan nhiễm mỡ gặp phải, người bệnh được điều trị bằng nhiều phương pháp thay đổi lối sống như áp dụng chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn, bỏ rượu bia, thuốc lá. Kiểm soát tốt các bệnh lý nền cũng có thể hỗ trợ cải thiện các biến chứng do gan nhiễm mỡ. Bác sĩ có thể chỉ định người bệnh dùng thuốc điều trị các biến chứng liên quan đến gan nhiễm mỡ.

Thảo Nhi