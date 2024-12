Điều gì xảy ra khi gan suy yếu?

Gan hoạt động kém trong thời gian dài sẽ gây viêm, nhiễm trùng, tích tụ chất béo, cuối cùng dẫn đến suy gan và ung thư gan.

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, nằm dưới khung xương sườn bên bụng phải. Gan chịu trách nhiệm thực hiện một số chức năng như điều chỉnh các axit amin trong máu, cân bằng lượng glucose, cho phép tiêu hóa thức ăn, quản lý quá trình đông máu. Cơ quan này cũng giúp loại bỏ lượng bilirubin dư thừa trong các tế bào hồng cầu, tạo ra các yếu tố miễn dịch để ngăn ngừa nhiễm trùng và làm sạch vi khuẩn cũng như các chất độc hại khác trong máu.

Đôi khi gan không thể hoạt động bình thường do di truyền hoặc một loạt các vấn đề như virus, uống nhiều rượu và béo phì. Cơ quan này không hoạt động tố có thể gây hại cho cơ thể. Dưới đây là những tình trạng có thể xảy ra khi gan suy giảm chức năng.

Suy gan

Tình trạng này xảy ra khi hoạt động của gan không đáp ứng để sản xuất mật cũng như đào thải các chất có hại ra khỏi cơ thể. Người bệnh có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn, chán ăn và có máu trong phân. Suy gan gây tổn thương quá nặng có thể điều trị bằng cách ghép gan.

Viêm gan, nhiễm trùng

Viêm gan do cơ quan này không hoạt động bình thường, chức năng gan suy yếu và có tổn thương. Con đường lây lan chủ yếu của virus viêm gan A, E là qua đường tiêu hóa (đường phân - miệng), tức ăn phải thực phẩm có chứa virus.

Viêm gan B lây truyền do quan hệ tình dục không an toàn hoặc dùng chung kim tiêm. Viêm gan C, D lây lan khi máu hoặc chất dịch của người bị nhiễm virus xâm nhập vào cơ thể người lành.

Xơ gan

Xơ gan (sẹo gan) là giai đoạn cuối của quá trình xơ hóa gan. Xơ gan xảy ra khi gan không hoạt động bình thường bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau như mắc các bệnh về gan, béo phì, tiểu đường, viêm gan siêu vi và nghiện rượu mạn tính.

Ung thư gan

Ung thư gan là dạng ung thư phát triển ở bất kỳ vị trí nào trong gan. Nhiễm virus viêm gan B (HBV) hoặc virus viêm gan C (HCV) mạn tính có thể tiến triển thành ung thư. Cả hai bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và do rượu gây tích tụ chất béo trong gan cũng làm rối loạn chức năng, có thể dẫn đến ung thư.

Sống và ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì lá gan khỏe. Hạn chế rượu bia, đồ uống chứa nhiều đường, thịt chế biến sẵn, các món mặn. Tăng cường rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt vì chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy giúp giảm gánh nặng cho gan.

Người có các triệu chứng liên quan đến bệnh gan thường gặp như vàng da mắt, buồn nôn, mệt mỏi và đau ở vùng bụng bên phải cần đi khám chuyên khoa sớm.

Bảo Bảo (Theo Health Shots, Very Well Health)