Điều gì xảy ra khi ăn lựu sai cách?

Lựu giàu chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin nhưng ăn quá nhiều, kết hợp với trái cây ngọt ảnh hưởng đến sức khỏe tiêu hóa, lượng đường trong máu.

Ăn quá nhiều

Nước ép lựu giàu chất chống oxy hóa polyphenol có đặc tính chống viêm, chống lại stress oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Trong khi gốc tự do gây ra sự rối loạn hoạt động bình thường của tế bào, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Stress oxy hóa có liên quan với một số bệnh như bệnh tim, suy giảm miễn dịch, khí phế thũng, ung thư, viêm khớp, các bệnh về đường hô hấp.

Lựu chứa nhiều chất xơ, có lợi cho tiêu hóa. Tuy nhiên tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến vấn đề về tiêu hóa như khó chịu ở dạ dày hoặc tiêu chảy. Nước ép lựu có hàm lượng carbohydrate cao dễ ảnh hưởng xấu đến lượng đường trong máu.

Ăn lựu chưa chín

Lựu cung cấp kali góp phần cân bằng nước, điện giải, duy trì hoạt động bình thường của hệ tim mạch, cơ bắp. Kali góp phần giảm lượng natri thông qua đường nước tiểu. Chế độ ăn nhiều natri là nguyên nhân gây tăng huyết áp. Khoáng chất này làm giảm căng thẳng trong thành mạch máu, nhờ đó cân bằng huyết áp. Huyết áp cao góp phần gây ra biến chứng liên quan đến tim như tăng nguy cơ đột quỵ, bệnh tim, đau tim.

Đồ uống có chứa hợp chất polyphenolic có ích cho sức khỏe tim mạch, giảm mức độ nghiêm trọng của cơn đau ngực - triệu chứng của bệnh tim. Bạn nên ăn lựu chín để phát huy những công dụng với sức khỏe tim.

Một quả lựu chưa chín sẽ chua, không thơm ngon, ít giá trị dinh dưỡng. Quả lựu chín sẽ ngọt và nhiều nước. Khi mua, bạn nên quan sát phần rốn của quả, nếu rốn nở hoàn toàn, xung quanh xuất hiện các vết nứt thì đó là lựu chín hẳn.

Kết hợp với trái cây ngọt

Lựu có tính axit, trộn chúng với các loại trái cây ngọt như chuối không phải là gợi ý kết hợp thực phẩm tốt. Điều này có thể cản trở quá trình tiêu hóa, gây ra tác dụng phụ như đau đầu, buồn nôn.

Nước ép lựu cũng chứa chất chống oxy hóa là anthocyanin, liên quan đến giảm nguy cơ phát triển một số bệnh ung thư nhờ đặc tính chống viêm. Đồ uống làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Điều này là do hàm lượng polyphenol trong quả lựu làm giảm nồng độ oxalat và canxi trong tế bào máu, những thành phần phổ biến có trong sỏi thận.

Lựu giàu chất xơ, ít calo, là lựa chọn tốt cho người đang cố gắng giảm cân. Thực phẩm chứa polyphenol góp phần tăng cường quá trình trao đổi chất, giảm mỡ. Loại quả này cũng góp phần tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tật. Mỗi ngày một người có thể uống 200 ml nước ép lựu nguyên chất, ăn một quả lựu mỗi ngày. Tuy nhiên, người bị bệnh viêm dạ dày, gặp các vấn đề về răng miệng, người đang bị cúm, trẻ em hạn chế vì lựu có thể gây nóng trong người.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That, Only My Health)