Điều gì xảy ra khi ăn bơ đậu phộng buổi tối?

Bơ đậu phộng giàu magie, chất xơ và chất béo lành mạnh, giúp cơ thể thư giãn và duy trì đường huyết ổn định, từ đó hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn.

Trung bình 100 g bơ đậu phộng chứa khoảng 573 kcal. Một thìa (khoảng 15 g) cung cấp gần 90-100 kcal cùng một lượng nhỏ protein và magie. Sử dụng với khẩu phần hợp lý có thể bổ sung dinh dưỡng mà không làm dư thừa năng lượng.

Giảm viêm

Bơ đậu phộng giàu chất béo không bão hòa, đặc biệt là axit oleic, có lợi cho tim mạch và hỗ trợ giảm viêm. Thực phẩm này còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin E, B3, B6, folate, đồng, mangan, cùng một lượng biotin (vitamin B7), sắt, kali, kẽm và selen.

Bơ đậu phộng chứa các chất chống oxy hóa như axit p-coumaric và resveratrol, hỗ trợ bảo vệ tế bào, giảm phản ứng viêm trong cơ thể khi sử dụng hợp lý.

Bơ đậu phộng giàu magie giúp ngủ ngon. Ảnh: Anh Chi

Ổn định đường huyết

Bơ đậu phộng chứa chất béo lành mạnh, protein và chất xơ, giúp làm chậm tiêu hóa và hỗ trợ ổn định đường huyết - yếu tố quan trọng với giấc ngủ. Đường huyết tăng hoặc giảm đột ngột có thể làm gián đoạn giấc ngủ, gây mệt mỏi. Nhờ có chỉ số đường huyết thấp, đậu phộng ít gây tăng đường huyết nhanh, đồng thời protein và chất béo giúp cơ thể hấp thu năng lượng từ từ.

No lâu

Nhờ giàu protein và chất béo, bơ đậu phộng giúp tạo cảm giác no lâu. Với những người dễ thức giấc vì đói, một lượng nhỏ (khoảng một thìa) ăn cùng táo hoặc bánh mì nguyên hạt có thể giảm cơn đói và hỗ trợ duy trì giấc ngủ ngon hơn.

Cung cấp magie

Nồng độ magie có liên quan đến chất lượng giấc ngủ. Bơ đậu phộng cung cấp một lượng magie nhất định (khoảng 25-30 mg mỗi thìa), góp phần hỗ trợ thư giãn cơ thể và cải thiện giấc ngủ khi được bổ sung hợp lý

Tăng cường serotonin

Bơ đậu phộng chứa tryptophan - axit amin có thể chuyển hóa thành serotonin và melatonin, các hormone liên quan đến giấc ngủ. Bổ sung đủ tryptophan có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Khi kết hợp bơ đậu phộng với thực phẩm giàu carbohydrate lành mạnh như bánh mì nguyên cám hoặc trái cây, quá trình vận chuyển tryptophan vào não có thể thuận lợi hơn, từ đó ngủ ngon hơn.

Để tăng cường chất lượng giấc ngủ, bạn nên chọn bơ đậu phộng tự nhiên không thêm đường, muối hay các chất tạo ngọt khác. Chỉ dùng khoảng 1-2 muỗng canh vì bơ đậu phộng chứa nhiều calo, ăn nhiều có thể nạp thêm calo và tăng cân không mong muốn. Nên ăn trước khi đi ngủ 2-3 tiếng để giảm nguy cơ trào ngược axit, ợ nóng.

Anh Chi (Theo Very Well Health, ETimes)