Điếc, liệt mặt do viêm tai giữa biến chứng

TP HCMChị Hà, 38 tuổi, viêm tai giữa kéo dài, khiến nhiễm trùng, thủng màng nhĩ, tác động dây thần kinh 7 gây điếc, liệt mặt.

Chị Hà đau tai phải, chảy dịch, nghe kém khoảng hai năm, được chẩn đoán viêm tai giữa nhưng điều trị không khỏi hoàn toàn. Gần đây sau khi tắm biển, các triệu chứng tăng nặng khiến chị đau nhức tai không ngủ được. Đến khi đột ngột nghe kém, liệt mặt, chị Hà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra. Kết quả cho thấy màng nhĩ phải của chị Hà thủng rộng, chảy dịch. Hình ảnh CT ghi nhận xương chũm phải mờ (thuộc xương thái dương), có dấu hiệu ảnh hưởng xương con và dây thần kinh số 7. Đo thính lực tai phải cho thấy chị Hà nghe kém mức độ nặng, chụp X-quang ghi nhận tổn thương rải rác ở cả hai phổi.

GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết viêm tai giữa là bệnh thường gặp, ít biến chứng nặng, tuy nhiên ca bệnh này biến chứng nặng điển hình vì điều trị trước đó không hiệu quả trên nền bệnh lao. Chị Hà có tiền sử lao phổi nhưng tự ngưng thuốc điều trị khoảng 6 tháng do gặp tác dụng phụ của thuốc như hồi hộp, tim đập nhanh, run tay, mất ngủ, lo âu kéo dài.

"Vi khuẩn lan vào hệ thống chứa khí trong xương chũm, tạo ổ nhiễm trùng", giáo sư Chung Thủy nói, thêm rằng vi khuẩn tấn công xương trong tai, làm gián đoạn chuỗi truyền âm, thủng màng nhĩ, ăn mòn dây thần kinh số 7 gây liệt mặt.

Giáo sư Thủy phẫu thuật cho chị Hà. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nhằm lấy sạch ổ viêm trong xương chũm và vá màng nhĩ, khôi phục đường dẫn truyền âm thanh, ngăn biến chứng liệt mặt vĩnh viễn và tổn thương nội sọ nếu vi khuẩn tiếp tục tấn công vào hộp sọ.

Theo giáo sư Chung Thủy, quá trình phẫu thuật phát hiện ổ viêm trong tai khiến cấu trúc xương chũm mủn hoàn toàn, một phần cán xương búa bị ăn mòn, tổn thương lan sát dây thần kinh mặt. Xương con có nhiệm vụ dẫn truyền rung động âm thanh từ màng nhĩ vào tai trong. Khi xương bị ăn mòn, chuỗi truyền âm bị gián đoạn, gây điếc.

Dưới kính hiển vi, êkíp lấy sạch các bệnh tích, mô viêm, gỡ các mô sùi đang bám dính vào xương con, vá màng nhĩ qua nội soi cho chị Hà. Đồng thời êkíp cũng loại bỏ mô viêm ở vị trí sát dây thần kinh mặt, bảo tồn chức năng dây thần kinh mặt.

Hậu phẫu, sức khỏe chị Hà dần ổn định, vết mổ lành thương tốt, xuất viện sau ba ngày. Theo giáo sư Chung Thủy, sau mổ người bệnh có thể yếu mặt nhẹ tạm thời do dây thần kinh mặt chưa kịp phục hồi. Người bệnh cần tái khám và điều trị sau mổ theo chỉ định. Hơn một tháng điều trị, chị Hà hết liệt mặt, hết đau nhức, cải thiện thính lực tai phải.

Viêm tai giữa là bệnh thường gặp với các triệu chứng đau, chảy dịch tai... Bệnh không điều trị dứt điểm dễ gây thủng nhĩ, biến chứng viêm tai xương chũm nặng. Bác sĩ khuyên người bệnh cần điều trị dứt điểm viêm tai giữa ngay từ giai đoạn đầu. Người xuất hiện các dấu hiệu nặng như đau tai dữ dội, tai chảy mủ kéo dài, sưng đau sau tai, méo mặt, nghe kém nhanh, cần đến bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng để chẩn đoán điều trị kịp thời, ngăn biến chứng nặng.

Uyên Trinh

*Tên người bệnh đã được thay đổi