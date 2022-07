'Đi xe buýt 7 km mất hai giờ đồng hồ'

Rời văn phòng lúc 17h30 nhưng đặt chân về tới nhà cũng đã 19h30, tôi bỏ luôn ý tưởng đi xe buýt.

Đọc bài viết "Bến xe buýt xa nhất 500 m để người Việt từ bỏ xe máy", tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện về trải nghiệm đi xe buýt của mình. Tôi ở quận Thanh Xuân, cũng được tính là trung tâm Hà Nội. Quãng đường từ nhà tới văn phòng của tôi khoảng 7 km. Hằng ngày, tôi đi làm bằng xe máy, đi chậm rãi mất khoảng 30 phút cho mỗi lượt. Tương tự cho chiều từ văn phòng về tới nhà.

Từ nhà tôi ra trạm xe buýt gần nhất mất khoảng năm phút đi bộ, và từ trạm xe buýt tới văn phòng cũng chừng đó thời gian. Tôi đã trực tiếp trải nghiệm đi làm bằng xe buýt nhưng sau đó phải bỏ cuộc ngay lập tức vì quá tốn thời gian.

Sau đó, tôi thử một phương án mới, đó là đi xe công nghệ lên văn phòng trong năm ngày liên tiếp, sau đó chiều về đi xe buýt. Kết quả là hôm nào tôi cũng mất gần hai giờ đồng hồ di chuyển mới về được đến nhà. Rời văn phòng lúc 17h30 nhưng khi tôi đặt chân về tới nhà cũng đã 19h - 19h30. Do đó, tôi đã bỏ luôn ý tưởng đi xe buýt.

Một số nguyên nhân khiến tôi tốn quá nhiều thời gian cho việc đi xe buýt, đó là:

- Do tôi không thường xuyên đi xe buýt nên không quen với thời gian biểu xe chạy. Tôi phải chờ xe ở các điểm rất lâu.

- Do tần suất các chuyến xe quá ít, nên có hôm tôi phải chờ gần một tiếng mới có xe. Ấy vậy mà vừa lên xe, đem bức xúc nói với người phụ xe, tôi chỉ nhận được câu trả lời "nhờ anh gọi lên tổng đài phản ánh chất lượng dịch vụ", vì chính họ cũng ngán ngẩm khi khách hàng thường xuyên phàn nàn điều này.

Đó là những nguyên nhân chính dẫn tới thời gian từ văn phòng về nhà của tôi bị kéo dài. Vì vậy, mặc dù rất hiểu lợi ích của phương tiện công cộng, rất muốn sử dụng xe buýt vì lên xe rất mát, di chuyển cũng an toàn hơn so với xe máy, nhưng tôi tạm thời chưa thể thực hiện được do những bất cập nêu trên.

Sắp tới nếu dự thảo cấm xe máy được thông qua, mà phương tiện công cộng không được cải thiện về chất lượng, mà cụ thể là tần suất như hiện tại, thì chắc có lẽ tôi sẽ chuyển sang đi xe đạp đi làm chứ cùng không chọn xe buýt.

Dũng Lê

