Đi lễ cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp

Trường của con tôi thông báo sẽ tổ chức cho học sinh toàn khối 12 đi Côn Sơn Kiếp Bạc để hành lễ cầu may cho thi cử đỗ đạt.

Hàng năm, mỗi khi bước vào thời điểm chuẩn bị đến kỳ thi THPT Quốc gia, tôi thấy nhiều trường THPT tổ chức cho các học sinh lớp 12 đến tham quan những khu vực đình chùa, miếu mạo với mục đích đề cao giá trị "Tôn sư trọng đạo", vừa là để cầu may trước khi các em bước vào kỳ thi tốt nghiệp vô cùng quan trọng phía trước.

Tôi có con gái, đang học lớp 12 ở một trường THPT ở Hà Nội. Vừa qua, khi đi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm thông báo, năm nay nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh toàn khối 12 đi Côn Sơn Kiếp Bạc để hành lễ cầu may cho thi cử đỗ đạt và đề nghị 100% học sinh phải tham gia. Ở đây, tôi muốn bàn đến sự liên hệ giữa "Tôn sư trọng đạo" và cầu may (hành động có phần mê tín).

"Tôn sư trọng đạo" là truyền thống tốt đẹp của người Việt, đã tồn tại từ ngàn năm nay. Thế nên việc nhà trường dùng những chuyến tham quan, dã ngoại mỗi năm để hướng học sinh đến đạo lý này là điều hoàn toàn đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, ý niệm cầu may để thi cử đỗ đạt lại là chuyện khác.

Tôi nhớ đã rất nhiều lần, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, người ta đã phản ánh việc phụ huynh, học sinh đua nhau kéo đến Văn Miếu để lễ cầu may trước mỗi kỳ thi lớn, rồi thi nhau xoa đầu rùa trên bia đá để cầu may. Cá nhân tôi thấy đấy là một sự mê tín thái quá. Xoa đầu rùa cầu may là hành động hết sức phản cảm, gây tổn hại đến di tích lịch sử, chưa kể đến việc nhiều em xoa lấy xoa để cả chục lần, rồi chủ quan không học, đến khi thi vẫn trượt như thường.

Quay lại câu chuyện tham quan của nhà trường nơi con gái tôi đang học, việc dâng hương nơi thờ Chu Văn An để xin may mắn cho học sinh liệu có thật sự thuyết phục? Tôi thấy vấn đề đi lễ cầu xin đỗ đạt khi thi cử này cần phải được gỡ bỏ, nhất là ở các cơ sở giáo dục chính quy - nơi lẽ ra phải đi đầu trong việc dẹp bỏ các biểu hiện mê tín.

Thời điểm này, dịch bệnh trên cả nước vẫn còn diễn biến khó lường, tôi cho rằng càng nên hạn chế tụ tập đông người nếu có thể. Vì thế, càng phải xóa bỏ tâm lý đi lễ, cầu xin thần thánh điều này, điều kia. Mọi việc là do con người mà ra. Không học hành chăm chỉ thì có lễ một hay mười thánh thần cũng chẳng ích gì.

Bach Tham

