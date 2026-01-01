Đeo tai nghe nhiều có nguy hiểm không?

Tôi phải đeo tai nghe thường xuyên do đặc thù công việc, với âm lượng lớn. Gần đây, tai đau nhiều có nguy hiểm không, làm sao cải thiện? (Loan Lê, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Khi đeo tai nghe, âm thanh quá lớn liên tục tác động các cấu trúc nhạy cảm trong tai, nhất là ốc tai và tế bào lông thính giác. Các tế bào này không có khả năng tự phục hồi. Vì vậy, người nghe cảm thấy đau tai âm ỉ, ù tai, giảm thính lực sớm hoặc mất thính lực.

Thính lực có thể bị suy giảm nếu tai tiếp xúc với mức âm thanh 100 dB (decibel) trong 15 phút hoặc âm lượng trên 85 dB liên tục trong 8 giờ. Ngưỡng an toàn mà tai người có thể xử lý phải nhỏ hơn 80 dB. Hàng nghìn tế bào lông trong tai với nhiệm vụ truyền âm thanh từ tai đến não. Âm thanh quá lớn có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho các tế bào này, làm gián đoạn cơ chế truyền âm thanh. Mức âm thanh quá lớn còn làm tổn thương khả năng kết nối giữa tế bào lông và tế bào thần kinh, gây gián đoạn thính lực.

Bác sĩ Phát đang nội soi tai cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Âm lượng lớn kéo dài gây rối loạn áp lực trong tai và co thắt các cơ nhỏ của tai giữa, dẫn đến đau nhức sâu trong tai, đôi khi lan lên vùng thái dương. Hơn nữa, sử dụng tai nghe trong thời gian dài không được vệ sinh sạch sẽ gây kích ứng hoặc viêm ống tai ngoài, khiến tai đau tăng dần, nóng rát, ngứa vành tai.

Để cải thiện, bạn chỉ nên đeo tai nghe tối đa trong vòng một giờ, nghỉ ngơi 5-10 phút rồi mới tiếp tục sử dụng. Điều chỉnh âm lượng ở mức độ nhẹ 30-50 dB, mức độ trung bình khoảng 60 dB, mức độ lớn là trên 70 dB. Bạn cũng có thể cài đặt phần mềm theo dõi và cảnh báo mức độ nghe an toàn trên điện thoại thông minh.

Nếu phải làm việc trong môi trường mức âm thanh lớn như phòng karaoke, các sự kiện âm nhạc, máy móc công nghiệp... bạn nên sử dụng nút bịt tai để giảm mức độ tiếp xúc từ 5 dB đến 45 dB. Nếu bạn đã thay đổi thói quen nhưng vẫn đau nhức đau kéo dài thì nên đi khám tại chuyên khoa Tai Mũi Họng.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7