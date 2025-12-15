Vì sao viêm tai giữa gây giảm thính lực?

Mẹ tôi bị viêm tai giữa, tái phát nhiều lần, bác sĩ chẩn đoán thủng màng nhĩ, suy giảm thính lực nặng. Nguyên nhân do đâu và điều trị thế nào? (Loan Trần, 38 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Tai giữa ở phía sau màng nhĩ, có nhiệm vụ truyền các rung động từ màng nhĩ đến tai trong thông qua chuỗi xương con, giúp nghe được âm thanh. Viêm tai giữa có thể do viêm ống tai ngoài lan vô tai giữa hoặc viêm mũi họng khiến vòi nhĩ viêm rồi lan lên tai giữa... Triệu chứng thường gặp như đau tai, chảy dịch tai, nghe kém, ù tai, sốt.

Bệnh kéo dài dẫn đến ứ đọng dịch mủ sau màng nhĩ, làm giảm độ rung của màng nhĩ, hạn chế hoạt động của chuỗi xương con. Lúc này, âm thanh không truyền tải được trọn vẹn vào tai trong, gây giảm thính lực. Áp lực từ dịch mủ và các tổn thương mạn tính do viêm kéo dài còn khiến màng nhĩ mỏng dần, mất độ bền, dẫn đến vỡ, thủng màng nhĩ.

Viêm tái phát nhiều lần dễ tiến triển thành viêm tai giữa mạn mủ, khi niêm mạc hòm nhĩ dày lên, mủ chảy dai dẳng và lỗ thủng màng nhĩ ngày càng rộng. Tình trạng này dẫn đến biến chứng như hình thành cholesteatoma (khối u bất thường) trong tai giữa, ăn mòn xương chũm (chức năng duy trì sự thông thoáng và ổn định áp lực trong tai giữa) khiến người bệnh giảm thính lực. Trong trường hợp nặng hơn, nhiễm trùng có thể ăn mòn hệ thống xương con (chức năng dẫn truyền âm thanh) gây giảm thính lực nặng, điếc từ từ hoặc tổn thương dây thần kinh số 7 gây liệt mặt, lan bệnh tích lên não...

Người bị viêm tai giữa biến chứng thủng màng nhĩ, viêm xương chũm được bác sĩ chỉ định phẫu thuật nhằm lấy sạch ổ viêm, vá màng nhĩ, tái tạo hệ thống dẫn truyền âm thanh, phục hồi thính lực, ngăn nhiễm trùng lan rộng.

Bác sĩ Hằng phẫu thuật viêm tai xương chũm cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn có thể đưa mẹ đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được đánh giá mức độ tổn thương, đo thính lực, từ đó bác sĩ chỉ định phù hợp. Điều trị sớm giúp cải thiện thính lực, ngăn biến chứng nguy hiểm như viêm xương chũm, nhiễm trùng lan rộng hay mất thính lực vĩnh viễn.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh