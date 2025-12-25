Đeo kính áp tròng qua đêm hại mắt thế nào

Không tháo kính áp tròng khi ngủ khiến mắt khô, giảm oxy và nước mắt, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Mắt không có khả năng tự lành như da, nên tổn thương có thể kéo dài hoặc không hồi phục. Một số bệnh lý mắt xuất phát từ thói quen lặp lại hằng ngày như đeo kính áp tròng qua đêm.

Khi ngủ, lượng nước mắt và oxy đến giác mạc giảm. Đeo kính áp tròng càng làm hạn chế oxy hơn nữa. Thiếu oxy khiến bề mặt giác mạc suy yếu, dễ xuất hiện các vết nứt, làm tăng nguy cơ viêm giác mạc do vi khuẩn.

Nhiễm trùng mắt liên quan đến kính áp tròng thường có triệu chứng ban đầu rất nhẹ. Người bệnh chỉ thấy đỏ mắt, khó chịu hoặc ngứa rát, dễ nhầm với khô mắt hay mệt mỏi nên tiếp tục đeo kính. Tuy nhiên, viêm giác mạc do vi khuẩn có thể tiến triển nhanh trong vài giờ và trở nên nghiêm trọng.

Ở giai đoạn này, nếu điều trị chậm trễ, tổn thương giác mạc có thể để lại hậu quả lâu dài. Đây là tình trạng cần được can thiệp y tế sớm để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng thị lực. Trong những trường hợp nặng, nhiễm trùng có thể làm tổn thương sâu giác mạc.

Tháo kính trước khi ngủ là thói quen đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ mắt. Bên cạnh đó, rửa tay sạch, bảo quản đúng cách, thay kính đúng hạn và tránh để kính tiếp xúc với nước giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng. Nếu vô tình ngủ quên khi đang đeo kính áp tròng, không nên tháo kính ngay vì kính có thể khô và dính, dễ gây khó chịu. Hãy nhỏ nước mắt nhân tạo hoặc nhẹ nhàng xoa mí mắt để làm ẩm, sau đó từ từ đẩy kính ra, tránh giật mạnh. Sau khi tháo, không nên đeo kính áp tròng cả ngày nếu có thể.

Các dấu hiệu cảnh báo nhiễm trùng mắt cần đi khám gồm đỏ mắt kéo dài sau khi tháo kính áp tròng, đau hoặc khó chịu nhiều, nhìn mờ, nhạy cảm ánh sáng và tiết dịch bất thường.

Bảo Bảo (Theo Times of India, Phòng khám Cleveland)