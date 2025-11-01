Đeo kính áp tròng ban đêm sai cách, thị lực bé trai còn 1/10

Hà NộiBé trai 13 tuổi thị lực giảm còn 1/10, bác sĩ chẩn đoán viêm giác mạc cấp do sử dụng kính áp tròng đeo ban đêm sai cách.

Bé dùng kính áp tròng chỉnh hình giác mạc ban đêm (Ortho-K) nhiều năm, ít vệ sinh kính, chỉ rửa và ngâm bằng nước muối sinh lý thay vì dùng nước ngâm kính chuyên dụng. PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng khoa Khúc xạ, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, xác định đây là nguyên nhân khiến bé bị viêm giác mạc cấp.

Giác mạc là mô trong suốt, không có mạch máu nên khả năng tự bảo vệ kém. Khi tiếp xúc với kính áp tròng bị nhiễm khuẩn, vi sinh vật có thể xâm nhập trực tiếp, gây viêm cấp tính chỉ sau vài giờ, khiến bệnh nhân đau, sợ sáng và giảm thị lực nhanh chóng.

Sau gần hai tuần điều trị kháng sinh và thuốc chống viêm, mắt bé trai ổn định, giác mạc liền tốt, thị lực dần cải thiện. Bác sĩ hướng dẫn bé ngừng đeo kính Ortho-K trong thời gian theo dõi, chỉ sử dụng lại khi mắt hoàn toàn hồi phục.

PGS Hiền kiểm tra tình trạng viêm giác mạc của bé trai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ortho-K là loại kính áp tròng cứng đeo ban đêm, hoạt động dựa trên nguyên lý chỉnh hình tạm thời giác mạc. Khi ngủ, kính tạo áp lực nhẹ lên bề mặt giác mạc, làm thay đổi hình dạng lớp biểu mô, giúp ánh sáng hội tụ chính xác lên võng mạc. Nhờ đó, người cận thị có thể nhìn rõ vào ban ngày mà không cần tới kính gọng hay kính áp tròng. Phương pháp này hiện nay được nhiều người lựa chọn bởi tính tiện lợi, bớt sự phụ thuộc vào kính gọng.

PGS Hiền cho hay kính Ortho-K cần được dùng đúng cách. Nếu vệ sinh không kỹ hay đeo kính kéo dài, nguy cơ viêm giác mạc tăng cao. Người đeo kính này lâu năm thường bỏ qua bước vệ sinh hoặc quên thay dung dịch ngâm mỗi ngày. Vi khuẩn trong môi trường ẩm ướt của hộp kính dễ phát triển, bám vào bề mặt kính và gây viêm loét giác mạc có thể để lại sẹo giác mạc, ảnh hưởng thị lực vĩnh viễn.

Người sử dụng Ortho-K cần rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chạm vào kính, thay dung dịch ngâm mới mỗi lần sử dụng, vệ sinh, phơi khô hộp đựng kính hàng ngày. Tái khám định kỳ sau mỗi 3-6 tháng để kiểm tra tình trạng giác mạc và bảo đảm kính vẫn còn phù hợp. Khi xuất hiện triệu chứng đỏ mắt, cộm, chảy nước mắt, nhìn mờ hoặc đau nhức, cần ngừng đeo kính và đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt để được kiểm tra.

Viêm giác mạc do kính áp tròng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, song trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương nhất. PGS Hiền khuyến cáo phụ huynh đồng hành cùng con trong quá trình sử dụng Ortho-K, đảm bảo con tuân thủ đúng hướng dẫn.

Để phòng tránh viêm giác mạc, ngoài vệ sinh kính đúng cách, cần tránh đeo kính khi đang cảm cúm, viêm kết mạc, khô mắt hoặc dùng thuốc nhỏ có corticoid mà chưa tham khảo ý kiến bác sĩ. Khi đeo kính, cần tránh nước bể bơi hoặc dung dịch không chuyên dụng tiếp xúc với kính, vì đây là nguồn chứa vi sinh vật dễ gây nhiễm khuẩn.

Khuê Lâm