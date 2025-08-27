Đến Việt Nam chữa ung thư tuyến giáp

Bà Kesor, 67 tuổi, bị khàn giọng, sờ thấy khối u vùng cổ gây nuốt nghẹn, từ Campuchia sang Việt Nam điều trị ung thư tuyến giáp.

Bà Kesor có khối u vùng cổ từ vài tháng trước, gần đây khó nuốt kèm khàn tiếng, khó thở, mất ngủ. Bác sĩ tại Campuchia tư vấn theo dõi ung thư tuyến giáp qua kết quả xét nghiệm tế bào. Bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, xét nghiệm hình ảnh và nội soi cho thấy bướu tuyến giáp thể nhú kèm chèn ép khí quản và làm liệt dây thanh phải.

Theo ThS.BS.CKII Đoàn Minh Trông, ung thư thể nhú điều trị ở giai đoạn sớm, tỷ lệ khỏi bệnh cao. Trường hợp u phát triển, xâm lấn hoặc ảnh hưởng đến dây thần kinh quặt ngược thanh quản (sát sau tuyến giáp, điều khiển dây thanh), người bệnh có liệt dây thanh như bà Kesor. Lúc này, điều trị phức tạp, nguy cơ biến chứng và tái phát cao. Phẫu thuật tuyến giáp nếu không cẩn trọng dễ gây khàn giọng vĩnh viễn, tê tay (do tác động đến tuyến cận giáp), tụ dịch dẫn đến sưng phù nề vùng cổ.

Bà Kesor được bác sĩ Trông phẫu thuật cắt tuyến giáp, nạo hạch cổ, bảo tồn tuyến cận giáp hai bên và giữ được thần kinh bị xâm lấn.

Bác sĩ Trông (giữa) phẫu thuật cắt tuyến giáp cho người bệnh. Ảnh: Minh Tâm

Hậu phẫu, bà Kesor ổn định sức khỏe, bảo tồn được giọng nói, sức khỏe hồi phục nhanh, các chỉ số huyết áp, nhịp thở, SpO2 (độ bão hòa oxy máu) bình thường (98%). Kết quả giải phẫu bệnh ghi nhận ung thư chưa xâm lấn hạch.

Việt Nam hiện làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến điều trị ung thư như robot phẫu thuật, nội soi can thiệp xâm lấn tối thiểu, thuốc mới. Do đó những năm gần đây chất lượng điều trị ung thư tăng cao, nhiều người bệnh ở các nước lân cận đến Việt Nam chữa bệnh.

Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan) năm 2022 ghi nhận ung thư tuyến giáp xếp thứ 9 trong số các loại ung thư trên thế giới, với khoảng 821.200 ca mắc mới. Tại Việt Nam mỗi năm ghi nhận hơn 6.000 ca ung thư tuyến giáp, đứng thứ 6 trong những loại ung thư thường gặp.

Để giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp, bác sĩ Trông khuyên kiểm soát cân nặng ở mức ổn định, ăn uống lành mạnh bằng cách bổ sung đầy đủ iốt, rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, chất xơ, hạn chế thực phẩm đóng hộp. Không uống nhiều rượu bia, không hút thuốc lá, tránh dùng chất kích thích. Tập thể dục, khám sức khỏe, kiểm tra tuyến giáp định kỳ. Nếu gia đình có người thân mắc bệnh nên khám để bác sĩ tư vấn, thực hiện các xét nghiệm di truyền, chủ động phòng tránh.

Minh Tâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi