Mắc cùng lúc ung thư tụy và tuyến giáp, điều trị thế nào?

Tôi được chẩn đoán ung thư tụy và ung thư tuyến giáp cùng giai đoạn hai, có thể điều trị như thế nào? (Thanh Giang, 55 tuổi)

Trả lời:

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), mắc cùng lúc hai bệnh ung thư là trường hợp bệnh nhân nhận hai chẩn đoán ung thư trong thời gian dưới 6 tháng. Ví dụ, một bệnh nhân được chẩn đoán ung thư bàng quang, nhưng trong vòng 6 tháng tiếp theo, bác sĩ chẩn đoán thêm ung thư phổi.

Chẩn đoán mắc hai loại ung thư cùng lúc khác với bệnh ung thư di căn. Cụ thể, các khối u xuất hiện ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể, nhưng có cùng kết quả giải phẫu mô bệnh học. Một số trường hợp có thể được chẩn đoán mắc ba loại ung thư cùng lúc song ít gặp. Khi nhiều loại ung thư khác nhau xuất hiện cùng lúc trong cơ thể, bác sĩ ưu tiên điều trị bệnh ung thư nguy hiểm hơn, nguy cơ tiến triển nhanh hơn, có khả năng cao đe dọa tính mạng trước.

Bạn đồng mắc ung thư tụy và ung thư tuyến giáp giai đoạn hai. Ung thư tụy sẽ tiến triển nhanh hơn, tiên lượng xấu hơn, nguy cơ chèn ép cơ quan lân cận và di căn cao. Trong khi, ung thư tuyến giáp thường tiến triển chậm, có thể điều trị dễ hơn và tiên lượng tốt. Do đó, bạn có thể được ưu tiên điều trị ung thư tụy trước. Thứ tự có thể là phẫu thuật cắt tụy, sử dụng thuốc hóa trị ung thư tụy, cải thiện dinh dưỡng giúp phục hồi tới khi thể trạng ổn định. Sau đó, bạn được phẫu thuật và xạ trị ung thư tuyến giáp.

Phẫu thuật nội soi cắt tụy cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong trường hợp đặc biệt, bệnh nhân mắc hai loại ung thư khác nhau nhưng đều đáp ứng cùng một phác đồ. Ví dụ người mắc cùng lúc ung thư vú và ung thư buồng trứng dương tính với đột biến BRCA1, nhạy cảm với cùng một loại thuốc đích và phác đồ hóa trị, bác sĩ có thể điều trị cả hai bệnh cùng lúc.

BS.CKII Nguyễn Đức Luân

Khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội