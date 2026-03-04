Đau trên rốn kèm buồn nôn cảnh báo bệnh gì?

Gần đây, tôi hay cảm thấy đau trên rốn kèm buồn nôn. Đây là biểu hiện của bệnh gì, nguy hiểm không? (Vũ Hạnh, 45 tuổi)

Trả lời:

Thượng vị là vùng trên rốn, nằm bên dưới khung xương sườn, nơi tập trung nhiều bộ phận quan trọng của cơ thể như dạ dày, tuyến mật, tuyến tụy... Cơn đau ở khu vực này kèm buồn nôn có thể là biểu hiện của một số tình trạng và bệnh lý tiêu hóa như:

Rối loạn tiêu hóa: Một số người bị rối loạn tiêu hóa dẫn đến khó tiêu, dạ dày chậm rỗng có thể gây đầy bụng, buồn nôn kèm cảm giác khó chịu, đau thượng vị sau khi ăn.

Viêm loét dạ dày - tá tràng: Dạ dày tăng tiết axit, nhiễm khuẩn HP, sử dụng thuốc chống viêm giảm đau kéo dài có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, tá tràng, gây viêm loét. Triệu chứng gồm đau bụng âm ỉ hoặc bỏng rát vùng thượng vị, đau tăng lên khi đói hoặc sau ăn, kèm theo cảm giác buồn nôn, đầy bụng, chán ăn.

Căng thẳng thần kinh: Căng thẳng kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa thông qua cơ chế thần kinh và nội tiết, làm tăng tiết axit, rối loạn nhu động dạ dày.

Trào ngược dạ dày thực quản: Axit dạ dày trào ngược lên thực quản, kích thích niêm mạc thực quản gây nóng rát sau xương ức, đau ngực, buồn nôn, đắng miệng. Các triệu chứng thường xuất hiện sau khi ăn hoặc nằm xuống.

Viêm tụy cấp: Sự hoạt hóa bất thường của các men tụy, thường do uống nhiều rượu bia, sỏi mật, tăng triglyceride máu có thể gây viêm tụy cấp, biểu hiện bằng các cơn đau bụng thượng vị, buồn nôn hoặc nôn.

Bác sĩ nội soi dạ dày cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngoài ra, sỏi mật hay viêm ruột thừa cũng có thể gây ra cơn đau âm ỉ vùng thượng vị hoặc quanh rốn. Khi có biểu hiện đau thượng vị kèm buồn nôn, bạn nên nghỉ ngơi, giảm căng thẳng để làm dịu hoạt động tiêu hóa. Chia nhỏ bữa ăn, tránh ăn quá no, hạn chế thức ăn cay nóng, rượu bia, dầu mỡ.

Nếu triệu chứng không đỡ, bạn nên tới bệnh viện đa chuyên khoa để được kiểm tra, nhất là khi cơn đau tăng dữ dội, liên tục, có thêm một hoặc nhiều triệu chứng như sốt, sụt cân, đi ngoài phân đen, nôn nhiều lần hoặc nôn ra máu.

Bác sĩ khám lâm sàng, tùy tình trạng chỉ định nội soi dạ dày - tá tràng, xét nghiệm tìm vi khuẩn HP, xét nghiệm máu, phân tích hóa sinh, siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi tính ổ bụng để chẩn đoán bệnh, giúp điều trị kịp thời, hiệu quả.

ThS.BS Hà Thùy Trang

Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội